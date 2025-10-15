TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, Oct. 15, 2025vorgestellt. Die digitale Ermittlungsplattform wird damit durch neue Integrationen und leistungsstarke Funktionen weiterentwickelt - von der Datenerfassung und -verifizierung bis hin zu fortschrittlichen, KI-gestützten Analyseverfahren.

Ein zentrales Highlight der Herbstversion 2025 ist die Integration der Corellium-Technologie, die Cellebrite im Rahmen einer während des Übernahmeprozesses geschlossenen Wiederverkäufervereinbarung erworben hat. Dadurch erweitert das Unternehmen sein Portfolio um leistungsstarke ARM-basierte mobile Virtualisierungslösungen, die das Wertversprechen von Cellebrite im Bereich Digital Intelligence weiter stärken. Corellium bietet hoch spezialisierte Analysefunktionen für iOS-, Android- und IoT-Geräte, die vor allem in den Bereichen Sicherheitsforschung und -tests eingesetzt werden. Zu den Anwendern zählen Verteidigungs-, Geheimdienst- und andere Regierungsbehörden sowie Unternehmenskunden.

Cellebrite kündigt für die Herbstversion 2025 die folgenden Innovationen an - flankiert von umfassenden Schulungs- und Beratungsleistungen:

Die erweiterte und überarbeitete Guardian-Suite umfasst nun SaaS-Angebote für digitale Forensik, Ermittlungen und Analysen - sowohl für den öffentlichen als auch den privaten Sektor. Die neue Guardian Investigate-Lösung wird die Arbeitsweise von Ermittlungsteams grundlegend verändern. Durch den Einsatz agentenbasierter KI analysiert Guardian Investigate verschiedenste Beweisquellen - darunter Mobilfunkdaten, Anrufdetailaufzeichnungen, Open-Source-Informationen und Fallakten - und unterstützt die zugehörigen Workflows für eine nahtlose, teamübergreifende Zusammenarbeit. Alle relevanten Ermittlungsinformationen werden dabei zentral gebündelt. Guardian Investigate befindet sich derzeit in limitierter Produktion bei ausgewählten Cellebrite Design-Partnern und soll Anfang 2026 allgemein verfügbar sein. Zu den neuen Funktionen in der Guardian-Suite zählen die verbesserte Erfassung mobiler Daten von Drittanbietern sowie eine neue Hosting-Region innerhalb der EU, die Kunden bei der Einhaltung von Datenresidenzanforderungen unterstützt. Zudem wurde Guardian als Lösung zur Unterstützung interner Ermittlungen für Unternehmen und Serviceanbieter eingeführt. Sie ermöglicht eine schnellere Sichtung gesammelter Daten und beschleunigt das Auffinden erster Beweise, wodurch forensische Teams entlastet werden.



umfasst nun SaaS-Angebote für digitale Forensik, Ermittlungen und Analysen - sowohl für den öffentlichen als auch den privaten Sektor. Der erweiterte Zugriff auf Android- und iOS-Geräte durch Inseyets ermöglicht die verbesserte Erfassung und Analyse digitaler Beweise auf mobilen Endgeräten und bietet nun zusätzlich einsatzbereite Workflows. Die führende digitale Forensiklösung von Cellebrite unterstützt außerdem die direkte Integration mit der Guardian-Suite - für eine schnellere, sicherere Beweisführung und effizientere Zusammenarbeit.

ermöglicht die verbesserte Erfassung und Analyse digitaler Beweise auf mobilen Endgeräten und bietet nun zusätzlich einsatzbereite Workflows. Die führende digitale Forensiklösung von Cellebrite unterstützt außerdem die direkte Integration mit der - für eine schnellere, sicherere Beweisführung und effizientere Zusammenarbeit. Die neue Bereitstellungsoption für die Ermittlungsdatenanalyse-Lösung Pathfinder ist nun in der AWS GovCloud verfügbar. Diese neue Bereitstellungsoption bietet anpassbare, kostenoptimierte Konfigurationen, die auf die spezifischen Anforderungen innerhalb einer Virtual Private Cloud (VPC) zugeschnitten sind.

ist nun in der AWS GovCloud verfügbar. Diese neue Bereitstellungsoption bietet anpassbare, kostenoptimierte Konfigurationen, die auf die spezifischen Anforderungen innerhalb einer Virtual Private Cloud (VPC) zugeschnitten sind. Die neuen Corellium-Lösungen ermöglichen mobile Schwachstellenanalysen und Anwendungssicherheitstests, um Risiken zu minimieren und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Seit Abschluss der Wiederverkäufervereinbarung haben sich mehrere Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Nachrichtendienste in EMEA und dem asiatisch-pazifischen Raum für Corellium entschieden. Die Plattform bietet umfassende Funktionen für Sicherheitsforschung, Penetrationstests und Malware-Analysen.

"Die Herbstversion 2025 zeigt unsere Innovationskraft in vollem Umfang. Wir sind unseren Designpartnern dankbar, die maßgeblich dazu beitragen, Guardian Investigate zu einer zentralen Plattform für digitale Ermittlungen auf Basis agentenbasierter KI weiterzuentwickeln", so Ronnen Armon, Chief Product and Technologies Officer bei Cellebrite. "Mit der Integration der Corellium-Technologie bieten wir darüber hinaus branchenführende ARM-basierte Virtualisierungslösungen an - leistungsstarke Funktionen, die weltweit das Interesse unserer Kunden wecken."

Die Technologie von Cellebrite wird jährlich in über 1,5 Millionen Ermittlungen weltweit eingesetzt. Mehr als 7.000 Kunden nutzen die Lösungen des Unternehmens für gesetzlich sanktionierte Ermittlungen in Bereichen wie Kindesmissbrauch, Mord, Terrorismus, Grenzschutz, Sexualdelikte, Drogen- und organisierte Kriminalität, Menschenhandel, Betrug, Diebstahl geistigen Eigentums, Finanzkriminalität, interne Untersuchungen, eDiscovery und vieles mehr - stets unter Einhaltung behördlicher Protokolle und umfassender regulatorischer Anforderungen.

Cellebrite, https://investors.cellebrite.com



