Der polnische Bushersteller verzeichnet einen weiteren Auftrag des ÖPNV-Betreibers Transdev. Dieser hat 55 Elektrobusse für die niederländische Region Arnheim-Nijmegen-Foodvalley bestellt. Dabei geht es einerseits um kompakte 9-Meter-Busse und andererseits um 24 Meter lange Doppelgelenkbusse. Die Transdev Nederland Holding, die zur französischen Transdev-Gruppe gehört, hatte bei Solaris erst vergangenes Jahr 96 Elektrobusse für den Einsatz in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
