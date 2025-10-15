EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Konsum REIT-AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Konsum REIT-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2026
Ort: https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2026
Ort: https://www.deutsche-konsum.de/en/investor-relations/financial-reports
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.deutsche-konsum.de/en/investor-relations/financial-reports
15.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Konsum REIT-AG
|Marlene-Dietrich-Allee 12b
|14482 Potsdam
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-konsum.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2213320 15.10.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group