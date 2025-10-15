EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Konsum REIT-AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche Konsum REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



15.10.2025 / 15:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte

https://www.deutsche-konsum.de/en/investor-relations/financial-reports

https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte

https://www.deutsche-konsum.de/en/investor-relations/financial-reports

15.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

