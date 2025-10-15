Die Spannungen zwischen den USA und China nehmen wieder zu: Nach neuen Handelsvorwürfen und Drohungen von Präsident Trump - darunter ein mögliches Kochöl-Embargo - bleibt die Marktvolatilität hoch. Dennoch zeigen sich die asiatischen Börsen robust. In den USA sorgt Morgan Stanley mit einem kräftigen Gewinnsprung und Rekordeinnahmen für positive Impulse, während Dollar Tree mit einer ambitionierten Wachstumsprognose bis 2028 überzeugt. Broadcom profitiert von einer langfristigen KI-Partnerschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
