NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur kündigte heute neue branchenführende Cyber-Resilienz-Funktionen an, die den weltweit sichersten Speicher weiter stärken. Der neu verbesserte und umbenannte NetApp Ransomware Resilience-Dienst ermöglicht Kunden, ihre Dateninfrastruktur zu einem zentralen Bestandteil ihrer umfassenden Sicherheitsstrategie zu machen, mit integrierter, KI-gestützter Ransomware-Erkennung sowie zwei neuen Funktionen: der branchenweit ersten Möglichkeit für Unternehmensspeicher, Datenverletzungen zu erkennen, und isolierten Wiederherstellungsumgebungen, um eine sichere sowie einwandfreie Wiederherstellung kritischer Daten zu gewährleisten.

Da Unternehmen vor den dringendsten Herausforderungen KI-Innovation, Datenmodernisierung, Cyber-Resilienz und Cloud-Transformation stehen, benötigen sie eine sichere, zuverlässige sowie effiziente Dateninfrastruktur. Während Investitionen in KI beispiellose Chancen schaffen, vergrößern sie gleichzeitig die Angriffsfläche. NetApp macht die Dateninfrastruktur zu einem zentralen Bestandteil der Unternehmenssicherheitsstrategie und nutzt KI, um Unternehmensdaten zu schützen sowie Betriebsunterbrechungen zu vermeiden.

"Um Ihre Daten effektiv vor Cyberangriffen zu schützen, müssen Sie so früh wie möglich erkennen, dass ein Angriff stattgefunden hat, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen", sagte Gagan Gulati, Senior-Vizepräsident und Generaldirektor für Datendienste bei NetApp. "Mit den neuen, KI-gestützten Funktionen zur Erkennung früher Anzeichen von Datenexfiltrationsversuchen zusätzlich zu unseren bestehenden führenden Funktionen zur Erkennung von Ransomware-Angriffen auf strukturierte und unstrukturierte Daten machen wir Unternehmensdaten noch sicherer. Speicherung ist die letzte Verteidigungslinie zum Schutz des wertvollsten Vermögens unserer Kunden ihrer Daten und wir entwickeln ständig neue Innovationen auf Basis des weltweit sichersten Speichers."

Wesentliche Cyber-Resilienz-Updates von NetApp umfassen:

NetApp Ransomware Resilience: Ehemals als NetApp Ransomware Protection Service bezeichnet, erleichtert und beschleunigt NetApp Ransomware Resilience den Schutz sowie die Wiederherstellung von ONTAP-Workloads vor Ransomware-Angriffen, ohne tiefgehende Sicherheitskenntnisse oder Schulungen zu erfordern. Der neu verbesserte Ransomware-Resilience-Dienst unterstützt eine umfassende, koordinierte, arbeitslastzentrierte Ransomware-Abwehr zwischen Datei- und Blockspeicher über eine einzige Steuerungsebene.

Ehemals als NetApp Ransomware Protection Service bezeichnet, erleichtert und beschleunigt NetApp Ransomware Resilience den Schutz sowie die Wiederherstellung von ONTAP-Workloads vor Ransomware-Angriffen, ohne tiefgehende Sicherheitskenntnisse oder Schulungen zu erfordern. Der neu verbesserte Ransomware-Resilience-Dienst unterstützt eine umfassende, koordinierte, arbeitslastzentrierte Ransomware-Abwehr zwischen Datei- und Blockspeicher über eine einzige Steuerungsebene. Erkennung von Datenverletzungen : NetApp-Ransomware-Resilience enthält jetzt die Erkennung von Datenverletzungen, eine KI-gestützte Funktion, die anomales Nutzer- und Dateisystemverhalten erkennt, das frühe Indikatoren für mögliche Datenexfiltration und damit für einen Verletzungsversuch ist. Nach der Identifikation alarmiert Ransomware Resilience automatisch den Kunden über dessen Sicherheitsinformations- und Ereignismanagementsystem (SIEM) und liefert forensische Informationen, die schnelle sowie entschlossene Gegenmaßnahmen ermöglichen. Durch die proaktive Erkennung von Datenverletzungen können NetApp-Kunden den weiteren unbefugten Transfer sensibler Daten blockieren und Cyberbedrohungen stoppen, bevor sie größeren Schaden anrichten und Daten freigeben.

: NetApp-Ransomware-Resilience enthält jetzt die Erkennung von Datenverletzungen, eine KI-gestützte Funktion, die anomales Nutzer- und Dateisystemverhalten erkennt, das frühe Indikatoren für mögliche Datenexfiltration und damit für einen Verletzungsversuch ist. Nach der Identifikation alarmiert Ransomware Resilience automatisch den Kunden über dessen Sicherheitsinformations- und Ereignismanagementsystem (SIEM) und liefert forensische Informationen, die schnelle sowie entschlossene Gegenmaßnahmen ermöglichen. Durch die proaktive Erkennung von Datenverletzungen können NetApp-Kunden den weiteren unbefugten Transfer sensibler Daten blockieren und Cyberbedrohungen stoppen, bevor sie größeren Schaden anrichten und Daten freigeben. Isolierte Wiederherstellungsumgebungen: NetApp Ransomware Resilience führt zudem isolierte Wiederherstellungsumgebungen ein, um eine sichere und malwarefreie Wiederherstellung von Workloads zu gewährleisten. Eine isolierte Wiederherstellungsumgebung nutzt tiefgehende, firmeneigene, KI-gestützte Scans, um bösartig betroffene Daten sowie den Zeitpunkt der Manipulation präzise zu erkennen. Ransomware Resilience führt den Kunden durch den Wiederherstellungsprozess, sodass die letzten sicheren Daten schnell und einfach wiederhergestellt werden, ohne dass Malware zurückkehrt.

Diese Erweiterungen festigen NetApps bestehende Führungsposition in der Cyber-Resilienz und ergänzen Funktionen wie die KI-gestützte Erkennung, die direkt in ONTAP integriert ist. Die preisgekrönte NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection mit Künstlicher Intelligenz (ARP/AI) jetzt mit voller Unterstützung für Daten in Datei- und Blockprotokollen hat in externen Tests 99 Prozent der getesteten, fortschrittlichen Ransomware-Angriffe mit vollständiger Dateiverschlüsselung erkannt, ohne Fehlalarme zu erzeugen. Dies zeigt die Fähigkeit, im Geschäftskontext zuverlässig zu arbeiten, ohne Alarmmüdigkeit zu erzeugen.

"NetApp verfolgt einen Secure-by-Design-Ansatz, der Speicherlösungen nicht nur als letzte Verteidigungslinie gegen Cyberangriffe positioniert, sondern auch als erste Verteidigungslinie", sagte Philip Bues, Senior-Forschungsleiter, Cloud-Sicherheit und vertrauliches Computing bei IDC. "Da sich bösartige Akteure weiterentwickeln und Techniken wie Double Extortion einsetzen, zeigen die heutigen Ankündigungen, dass NetApp Schritt hält und seine Position als eine der sichersten Speicherplattformen der Branche festigt. Die neue Funktion zur Erkennung von Datenverletzungen gibt Unternehmen eine entscheidende Frühwarnung, sodass sie Cyberbedrohungen stoppen und darauf reagieren können, bevor sie das Geschäft beeinträchtigen. Dies zeigt, dass NetApp nicht nur ein Speicheranbieter, sondern ein vertrauenswürdiger Partner ist, der sich auf die dringendsten Prioritäten seiner Kunden richtet."

Heute kündigte NetApp weitere Portfolio-Updates an, einschließlich erweiterter KI-Funktionen, welche die KI-Vision des Unternehmens unterstützen, indem Hochleistungsspeicher und intelligente Datendienste zu einem sicheren sowie skalierbaren Angebot zusammengeführt werden.

Um mehr über dieses Update und weitere Informationen zum NetApp-Portfolio zu erhalten, besuchen Sie bitte: https://www.netapp.com/product-updates

Auf der NetApp INSIGHT 2025 in Las Vegas, vom 14. bis 16. Oktober, wird NetApp Sitzungen und Demos präsentieren, die zeigen, wie das Unternehmen Transformationen in Branchen vorantreibt. Schalten Sie sich hier zu den Keynotes: https://www.netapp.com/insight/

Kein Ransomware-Erkennungs- oder Präventionssystem kann vollständige Sicherheit garantieren. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass ein Angriff unentdeckt bleibt, fungiert NetApp-Technologie als zusätzliche Verteidigungslinie und Untersuchungen zeigen, dass NetApp-Technologie bei bestimmten dateibasierenden Ransomware-Angriffen eine hohe Erkennungsquote erzielt.

Zusätzliche Ressourcen

Cyber Resilience: Der weltweit sicherste Speicher des Planeten

Warum Ihr Speicher Ihre letzte und erste Verteidigungslinie ist

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

Erfahren Sie mehr auf www.netapp.com oder folgen Sie uns bei X, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Produktnamen sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

