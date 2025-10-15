Kostenloses Webinar - Spin-Off, Aktiensplit & Co: Der Einfluss von Kapitalmaßnahmen auf Derivate



Am heutigen Mittwoch (15.10.2025) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Spin-Off, Aktiensplit & Co: Der Einfluss von Kapitalmaßnahmen auf Derivate" ein. Unser Produktexperte Julius Weiss freut sich auf Ihre Fragen.



Was passiert mit Derivaten, wenn börsennotierte Unternehmen Kapitalmaßnahmen durchführen, auf die sich diese beziehen?



Genau diese Frage steht im Mittelpunkt des heutigen Webinars mit Julius Weiss. Unser Produktexperte wird anschaulich erklären wie Derivate bei Aktiensplits, Kapitalerhöhungen oder Spin-Offs angepasst werden. Das Thema ist hochaktuell, denn am 20. Oktober steht bei Thyssenkrupp die Abspaltung von Thyssenkrupp Marine Systems bevor.



Erfahren Sie, wie sich solche Unternehmensereignisse konkret auf die Bewertung und Struktur von Derivaten auswirken und was Anleger dabei beachten sollten.



Wie gewohnt haben Sie außerdem die Möglichkeit, live Ihre Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 15. Oktober um 18:30 Uhr statt.









