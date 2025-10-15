Ohne großes Event hat Apple sein neues Macbook Pro vorgestellt. Im Inneren taktet jetzt der M5-Prozessor. Nutzer:innen mit großem Leistungshunger sollten aber geduldig bleiben. Dass Apple am 15. Oktober 2025 ein neues Macbook Pro vorstellt, zeigt drei Dinge: Das Unternehmen bleibt sich treu. Schon in den Vorjahren gab es im gleichen Zeitraum Neues zu sehen. Mark Gurman behält einmal mehr recht. Bloombergs Apple-Experte hatte bereits im Voraus eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
