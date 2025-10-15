Der Hotelbesitzer und -betreiber Essendi setzt bei Ladepunkten an seinen Häusern auf Wirelane. Im Fokus der Partnerschaft stehen u.a. die Hotelmarken Novotel, Mercure und ibis, die ab sofort mit Ladeinfrastruktur von Wirelane ausgestattet werden. Die ersten Ladepunkte sind bereits in München, Köln und Regensburg installiert, wie Wirelane mitteilt. Konkret sind es bei Ibis die Standorte Regensburg City, München City West, München City Arnulfpark und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
