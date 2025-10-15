Anzeige
Mittwoch, 15.10.2025
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Oktober (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Oktober (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate 
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK) 
  07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 3Q 
  07:10 DE/Hypoport SE, Operative Kennzahlen 3Q 
  07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/BIP August 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj 
     zuvor:   0,0% gg Vm/+1,4% gg Vj 
     Drei-Monats-Rate 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vq/k.A. 
     zuvor:  +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz August 
*** 08:00 GB/Industrieproduktion August 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,7% gg Vk 
     zuvor:  -0,9% gg Vm/+0,1% gg Vj 
*** 09:00 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag 
*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q 
*** 09:30 DE/Munich Re, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz August 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +5,3 Mrd Euro 
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht, 
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei virtuellem Event der 
     Aiken County Chamber of Commerce 
  14:00 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva, 
     Presse-Briefing zu Globaler Politikagenda 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober 
     PROGNOSE: 9,5 
     zuvor:  23,2 
  15:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an Peter McColough Series on 
     International Economics Event 
  15:00 US/Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure 
  17:40 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ablauf der Frist für Verkäufe an Prosus 
*** 17:45 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung 
*** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion bei Jahrestagung von 
     IWF und Weltbank 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
*** 18:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q 
*** 18:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Richmond Association for 
     Business Economics 
*** 22:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Richmond Risk Management 
     Association 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 09:26 ET (13:26 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
