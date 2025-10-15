DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Oktober (vorläufige Fassung)
=== *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK) 07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 3Q 07:10 DE/Hypoport SE, Operative Kennzahlen 3Q 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/BIP August PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,4% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,3% gg Vq/k.A. zuvor: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz August *** 08:00 GB/Industrieproduktion August PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,7% gg Vk zuvor: -0,9% gg Vm/+0,1% gg Vj *** 09:00 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q *** 09:30 DE/Munich Re, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden *** 11:00 EU/Handelsbilanz August PROGNOSE: k.A. zuvor: +5,3 Mrd Euro *** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht, *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei virtuellem Event der Aiken County Chamber of Commerce 14:00 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva, Presse-Briefing zu Globaler Politikagenda *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: 9,5 zuvor: 23,2 15:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an Peter McColough Series on International Economics Event 15:00 US/Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure 17:40 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ablauf der Frist für Verkäufe an Prosus *** 17:45 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung *** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion bei Jahrestagung von IWF und Weltbank *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 18:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q *** 18:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Richmond Association for Business Economics *** 22:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Richmond Risk Management Association ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
