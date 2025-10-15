

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.10.2025 / 15:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Hinnerk Nachname(n): Ehlers

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

FRoSTA AG

b) LEI

529900XQ1XKU09441Q49

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006069008

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 100,00 EUR 32.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 100,0000 EUR 32.500,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Börse Stuttgart MIC: XSTU





