Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, hat heute die Veröffentlichung der Version 1.2 von IBKR Desktop bekannt gegeben, einer Handelsplattform der nächsten Generation, die Einfachheit mit fortschrittlicher Funktionalität verbindet. Die verbesserte Version bietet neue Funktionen und Tools, darunter die sofortige Auftragsübermittlung mit einem Klick, eine Funktion, die von den aktiven und erfahrenen Händlern von Interactive Brokers häufig angefragt und nachgefragt wird.

Mit IBKR Desktop können Kunden Produkte von über 160 globalen Börsen, darunter Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds, über eine einzige einheitliche Plattform handeln und auf beliebte und exklusive Tools zugreifen, die auf Individualisierung und Flexibilität ausgerichtet sind. IBKR Desktop bietet eine überlegene Auftragsausführung, wettbewerbsfähige Preise und eine umfangreiche Palette globaler Anlageprodukte, die darauf ausgelegt sind, den Handel zu optimieren und Anlagestrategien zu verbessern.

Zu den wichtigsten Funktionen und Aktualisierungen gehören:

Verbesserte Auftragserfassung: Konfigurierbare "QuickTrade"-Schaltflächen für eine vereinfachte Auftragserteilung

Intuitiver Devisenhandel: Konvertieren Sie Kontostände problemlos in verschiedene Währungen und zeigen Sie die Gewinn- und Verlustwerte einheitlich in einer einzigen Währung an

Schnelle Auftragserteilung: Sowohl über die Tastatur als auch über die Maus können nun Bestellungen sofort aufgegeben werden

Bestimmte Lots schließen: Wählen Sie anhand der langfristigen/kurzfristigen Gewinne oder Verluste aus, welche Steuerlots geschlossen werden sollen

Ask IBKR: KI-gestütztes Tool, das durch Abfragen in natürlicher Sprache sofortige Einblicke in das Portfolio ermöglicht

"IBKR Desktop wurde als primäre Plattform für selbstständige Händler und Investoren konzipiert. Mit jedem Update fügen wir die Funktionen hinzu, die unsere Kunden am meisten schätzen", sagte Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers. "Version 1.2 bietet neue, benutzerfreundliche Funktionen. IBKR Desktop ermöglicht es Händlern und Anlegern aller Erfahrungsstufen, über eine intuitive, integrierte Plattform nahtlos Portfolios zu entdecken, zu analysieren, zu handeln und zu verwalten."

IBKR Desktop ist Teil der umfassenden Plattform-Suite von Interactive Brokers, zu der auch IBKR Mobile für den Handel von unterwegs, das Kundenportal für einen optimierten webbasierten Zugang, Trader Workstation (TWS) für fortgeschrittene und professionelle Nutzer sowie IBKR ForecastTrader für Handelsprognosen zu Themen wie Wirtschafts-, Regierungs-, Finanz- oder Klimaindikatoren gehören. Jede Plattform basiert auf derselben robusten Infrastruktur, sodass Kunden flexibel entscheiden können, wie, wann und wo sie handeln möchten.

Die Produktverfügbarkeit kann je nach Wohnsitzland und Interactive Brokers-Partner variieren.

Die am besten informierten Anleger wählen Interactive Brokers

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) ist ein Mitglied des S&P 500. Die verbundenen Unternehmen bieten Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 160 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

