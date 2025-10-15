Die neuen Produkte umfassen schicke Handyhüllen in zeitlosen Farben, erstklassigen Displayschutz und hochwertige Ladegeräte mit Qi2 25 W

Belkin, eine seit über 40 Jahren führende Marke für Unterhaltungselektronik, freut sich, eine neue Auswahl an Zubehör vorzustellen, die entwickelt wurde, um das neue iPhone aufzuwerten, mit Strom zu versorgen und zu schützen. Die Kollektion umfasst passgenaue Hüllen, fortschrittlichen Displayschutz zum Schutz vor Stürzen, Stößen und Kratzern sowie elegante kabellose Ladegeräte für das Apple-Geräte-Ökosystem iPhone, AirPods und Apple Watch.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251014958759/de/

Belkin announces new accessories for iPhone 17 series and iPhone Air

Die Produktpalette

Elegante Hüllen für das iPhone

SheerForce Clear-Serie

Die SheerForce Clear-Handyhülle ist eine mit dem kabellosen Laden kompatible Lösung für das iPhone 17 und das iPhone Air. Sie schützt vor Stürzen aus bis zu 13 Fuß (4 Meter) Höhe* und ist aus vergilbungshemmenden** Materialien gefertigt, um eine Verfärbung der Hülle zu verhindern. Leicht erhöhte Ränder schützen die Kamera und das Display des iPhones, während die polierten Tasten die Kamerasteuerung und Funktionen schützen und zugleich die Berührungsempfindlichkeit bewahren.

SheerForce Grip-Serie

Flach. Sicher. Stylisch. Die SheerForce Grip-Serie sorgt für eine flache Abdeckung und soliden Schutz vor Stürzen, Stößen und Kratzern ohne sperrig zu sein. Dezente Anti-Rutsch-Akzente an den Seiten erleichtern das Halten, und die polierten, reaktionsschnellen Tasten bewahren die volle Funktionalität, einschließlich der Kamerasteuerung. Sie können aus sechs eleganten Farbtönen wählen: Salbei, Sand, Lavendel, Schwarz, Marineblau und Zartrosa.

SheerForce Protect-Serie

Starker Schutz, minimalistisches Design. Die SheerForce Protect-Serie zeichnet sich durch ein zweilagiges Design aus, das Stürze aus bis zu 13 Fuß (4 Meter)* Höhe absorbiert. Die klaren Linien und der moderne Formfaktor sehen unterwegs großartig aus. Die taktilen, polierten Tasten gewährleisten eine problemlose Bedienung Ihrer Kamera und Funktionen. In sechs zeitlosen Farben erhältlich: Salbei, Sand, Lavendel, Schwarz, Marineblau und Zartrosa.

Entwickelt für die tägliche Belastung

TemperedGlass

Schützen Sie Ihr neues iPhone mit einem verstärkten Displayschutz aus TemperedGlass, entwickelt für ultimative Haltbarkeit und Klarheit. Der Displayschutz ist aus hochwertigem Glas gefertigt, absorbiert Stöße und ist kratzfest. Er bietet Schutz bei Stürzen aus bis zu 6 Fuß Höhe******und ist nachweislich bis zu 15-mal stärker als herkömmliches Glas.*****

InvisiGlass

Der InvisiGlass Screen Protector überzeugt durch außergewöhnliche Stärke und Langlebigkeit und sein nachhaltiges Design. Er wird aus GRS-zertifiziertem Recyclingglas*** hergestellt, das während des Herstellungsprozesses zurückgewonnen wird, und kombiniert umweltfreundliche Materialien mit kompromissloser Qualität. InvisiGlass wird durch die Ionenaustauschtechnologie gestärkt und ist bis zu 18-mal stärker als herkömmliches Glas. Es bietet einen Schutz bei Stürzen aus bis zu 6,5 Fuß Höhe**** und erstklassigen Schutz, ohne die Klarheit, Dünne oder Berührungsempfindlichkeit zu beeinträchtigen.

InvisiGlass Blue Light Filter ist mit der branchenführenden, in Zusammenarbeit mit Ärzten entwickelten Blaulichtreduzierungstechnologie von Eyesafe ausgestattet, die 60 des blauen Lichts filtert, das den Schlaf am stärksten beeinträchtigt****. Der Filter wurde entwickelt, um die Augen zu entlasten, damit Sie die Zeit am Bildschirm genießen und besser schlafen können.

InvisiGlass Privacy ist mit einem zusätzlichen Sichtschutzfilter ausgestattet und die ideale Lösung, um E-Mails, Webseiten, Texte und Fotos vor neugierigen Blicken zu schützen, wenn Sie an vertraulichen Dokumenten arbeiten, Online-Banking betreiben oder einfach nur im Internet oder in sozialen Medien surfen.

UltraGlass 2

Der UltraGlass 2 Screen Protector von Belkin bietet fortschrittlichen Schutz vor Stößen er ist bis zu 25x stärker als herkömmliches Glas.***** UltraGlass 2 wurde entwickelt, um das robusteste Smartphone-Glas der Welt zu verbessern und zu schützen. Mit nur 0,29 mm Dicke ist es das dünnste Schutzglas auf dem Markt und garantiert ein perfektes Touchscreen-Erlebnis. Es ist das bisher widerstandsfähigste Glas von Belkin und bietet Schutz bei Stürzen aus bis zu 7,2 Fuß Höhe.******

Optimiertes Schnellladen

Anfang des Monats hat Belkin außerdem die neue UltraCharge-Kollektion vorgestellt, die erste Produktreihe des Unternehmens mit 25W-Qi2-zertifizierten kabellosen Ladegeräten. Mit schnellerer, effizienterer Energie in schlanken, reisebereiten Designs setzt UltraCharge einen neuen Standard für das Laden des iPhone 17 und des iPhone Air. Die Kollektion umfasst Multi-Device-Lösungen und tragbare Formfaktoren, mit denen Nutzer die neuesten 25W-Ladegeschwindigkeiten stylish nutzen können.

Preise und Verfügbarkeit

Die SheerForce Clear-Serie ist ab sofort auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit zum Preis von 29,99 US-Dollar erhältlich.

ist ab sofort auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit zum Preis von 29,99 US-Dollar erhältlich. Die SheerForce Grip-Serie ist ab sofort auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit zum Preis von 24,99 US-Dollar erhältlich.

ist ab sofort auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit zum Preis von 24,99 US-Dollar erhältlich. Die SheerForce Protect-Serie ist ab sofort auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit zum Preis von 29,99 US-Dollar erhältlich.

ist ab sofort auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit zum Preis von 29,99 US-Dollar erhältlich. TemperedGlass ist ab sofort auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit zum Preis von 24,99 US-Dollar erhältlich.

ist ab sofort auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit zum Preis von 24,99 US-Dollar erhältlich. InvisiGlass ist ab sofort auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit zum Preis von 29,99 US-Dollar erhältlich.

ist ab sofort auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit zum Preis von 29,99 US-Dollar erhältlich. UltraGlass 2 ist ab sofort auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit zum Preis von 39,99 US-Dollar erhältlich.

Das Pressematerial steht HIER zum Download bereit.

*Die Geräte wurden auf ihre Robustheit bei Stürzen aus einer Höhe von bis zu 4 m getestet. Die Tests wurden gemäß den MIL-STD-810G-Standards von unabhängigen Drittlabors durchgeführt.

**Basierend auf Tests durch Dritte zeigt das Produkt über einen simulierten Zeitraum von 2 Jahren bei normalem Gebrauch keine Vergilbung. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

***Das Glas besteht zu mindestens 60 aus recyceltem Pre-Consumer-Glas und ist durch GRS zertifiziert. Zertifiziert durch Intertek TE-00114861.

****Spitzenwert-Filterung bei 480-500 nm, basierend auf dem CIE-System zur Messung optischer Strahlung gemäß der internationalen Norm CIE S 026/E:2018.

*****Basierend auf Drittanbieter-Tests im Vergleich zu herkömmlichem Glas.

******Basierend auf internen Falltests unter Verwendung von Marmor.

Über Belkin

Belkin, ein auf Accessoires spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Von den Anfängen in einer Garage in Südkalifornien im Jahr 1983 bis zum vielseitigen, globalen Technologieunternehmen von heute wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251014958759/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Jen Wei

VP für Global Communications und Digital Marketing

comms@belkin.com