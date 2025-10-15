Wenn die Börse schwankt, schauen Anleger in diesem Jahr vermehrt nach Washington. Schließlich ist die US-Regierung spätestens seit Trump entscheidender Taktgeber für die Märkte. Zuletzt reagierten die Börsen mit Verlusten auf Schlagzeilen zum Handelskonflikt mit China. Ein wichtiger Mann bleibt aber unbeeindruckt: US-Finanzminister Scott Bessent stellte jüngst klar, dass Politik und Markt zwei verschiedene Welten bleiben sollen. Ist ihm der Aktienmarkt egal?US-Finanzminister Scott Bessent hat am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär