PayPal ist eine der spannendsten Turnaround-Storys im Tech-Sektor. Nach Jahren des Umbruchs weckt das Unternehmen wieder Wachstumsfantasie. Die aktuellen Analystenschätzungen zeigen: Der Zahlungsdienstleister stellt sich erfolgreich neu auf - und die Aktie bietet attraktives Aufwärtspotenzial.In den kommenden Jahren rechnen Experten mit einer kontinuierlichen Steigerung der Kennzahlen. Der Umsatz dürfte von rund 31,8 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf über 40 Milliarden Dollar bis 2028 steigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär