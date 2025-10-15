NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem durchwachsenen Vortag ziehen die US-Börsen am Mittwoch wieder an. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann im frühen Geschäft 0,44 Prozent auf 46.472 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,67 Prozent auf 24.744 Zähler zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,63 Prozent auf 6.686 Punkte aufwärts. In der Berichtssaison konnten Banken erneut überzeugen. Börsianer begründen die Zuversicht der Anleger außerdem mit der Aussicht auf sinkende Zinsen, wodurch Investitionen sowie Kredite verbilligt und damit die Konjunktur angekurbelt werden dürfte.

Der Präsident der Notenbank Fed, Jerome Powell, hatte Beobachtern zufolge schon am Vortag Hinweise auf eine weitere Zinssenkung geliefert, indem er auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwies. Im August hätten sich die Lohnzuwächse "stark verlangsamt", was wahrscheinlich teilweise mit einem geringeren Anstieg der Beschäftigung zu begründen sei, sagte Powell laut Redetext in Philadelphia. "In diesem weniger dynamischen und etwas schwächeren Arbeitsmarkt scheinen die Abwärtsrisiken für die Beschäftigung gestiegen zu sein", beschrieb der Notenbankchef die Lage./ajx/he

