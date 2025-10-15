Die DroneShield-Aktie hat bereits um rund 25% an Wert verloren - alles nur Gewinnmitnahmen oder fundamentale Zweifel? Wie weiter? Trotz beeindruckender Kursgewinne und technischer Durchbrüche mehren sich bei DroneShield die Zweifel, ob der Höhenflug an der Börse nachhaltig ist. Zwischen geopolitischem Rückenwind, ambitionierten Wachstumszielen und einer bereits hohen Bewertung könnte sich entscheiden, ob die "neue Rheinmetall" mehr Vision oder Realität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE