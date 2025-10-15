Berlin (ots) -Berlin International Gaming (BIG) wird künftig von einem der führenden Gaming-Drink-Hersteller Europas, LevlUp, offiziell ausgestattet. Die neu geschlossene Partnerschaft vereint zwei starke Marken mit einer gemeinsamen Vision: höchste Performance-Ansprüche und nachhaltige Förderung des deutschen E-Sports.Das Unternehmen LevlUp wurde 2018 in Deutschland gegründet und entwickelte sich rasant zu einer der renommiertesten Gaming-Drink-Marken Europas, bevor das Unternehmen 2021 von Glanbia Nutritionals übernommen wurde. LevlUp steht für Gaming-Lifestyle, Innovation und Performance, worüber sich auch der neue Partner BIG als erfolgreiche deutsche E-Sports-Organisation identifiziert.Im Rahmen der gemeinsamen Kooperation unterstützt LevlUp die Top-Teams von BIG in den Titeln Counter-Strike 2, Trackmania und Fortnite. Als national führende und etablierte internationale Spitzenteams verkörpern sie die Kernwerte von LevlUp. Zudem sichert sich LevlUp eine Premium-Jersey-Platzierung auf der Schulter des BIG Jersey, eine der wertvollsten Branding-Kategorien der Organisation, die eine hohe Marken-Sichtbarkeit im nationalen und internationalen E-Sport-Umfeld gewährleistet.Neben der Ausstattung steht vor allem ein auf LevlUp abgestimmtes Content-Konzept im Mittelpunkt der Partnerschaft. Geplant sind Community-Events, Social-Media-Aktivierungen und ein umfangreiches digitales Engagement auf den Kanälen von BIG, inkl. der Präsenz bei den Profispielern der Organisation. Gemeinsam wollen beide Marken den E-Sport in Deutschland an der Basis stärken und für alle Fans gleichermaßen erlebbar machen."LevlUp passt mit seiner Performance- und Community-Ausrichtung hervorragend zu BIG. Dass sich eine der führenden Gaming-Drink-Marken in Europa so klar im deutschen E-Sport engagiert, ist ein starkes Signal", sagt Daniel Finkler, CEO von BIG. "Gemeinsam setzen wir Formate um, die unseren Fans echten Mehrwert bieten. Vielen Dank an LevlUp für das klare Commitment und das Vertrauen in Berlin International Gaming. Ein ebenso großes Dankeschön an BrightUp für die professionelle Anbahnung und die kontinuierliche Begleitung in den vergangenen Monaten. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Partnerschaft."Als neuer Performance-Drink-Partner wird LevlUp künftig das BIG Bootcamp und die Esport Factory Berlin mit Getränken versorgen und so die optimale Versorgung der Profi-Teams sicherstellen. Ein weiteres Highlight der Zusammenarbeit ist die geplante Entwicklung exklusiver BIG-Flavours, welche gemeinschaftlich von LevlUp-Experten als auch BIG-Profispielern kreiert werden."LevlUp, Europas führende Gaming-Drink-Brand, freut sich auf die Partnerschaft mit Europas erfolgreichster Esport-Organisation BIG. Gemeinsam wollen wir den Esport mit unseren Produkten supporten und eine erfolgreiche gemeinsame Zeit erleben", so Niels Hoffmann, Head of LevlUp.Die Partnerschaft wurde durch die Agentur BrightUp vermittelt, die den Prozess von Beginn an strategisch begleitet hat.Pressekontakt:Nils LassenPublic Relations, yellow houseE-Mail: nils.lassen@yellowhouse.gmbhDennis PaetzHead of Media and Coms, LevlUpE-Mail: dennis.paetz@levlup.deOriginal-Content von: yellow house GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102766/100935945