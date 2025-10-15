Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im dritten Quartal 2025 erreichte der Primärmarkt für EUR Corporate Bonds angetrieben durch die dynamische Entwicklung im September einen neuen Rekordwert, so die Analysten der Helaba.Mit rund 65 Mrd. EUR habe das Emissionsvolumen in diesem Monat deutlich über den Ergebnissen der vorangegangenen Jahre gelegen. In der Summe seien in Q3 115 Mrd. EUR in rund 200 Einzelbonds begeben worden. Der Markt habe nicht zuletzt von einer relativ stabilen Entwicklung der Refinanzierungskosten profitiert. So hätten rückläufige Risikoprämien den leichten Anstieg der EUR-Swapsätze im Investmentgrade-Bereich im Wesentlichen ausgeglichen. Insbesondere einige zyklische Sektoren hätten von einer stärkeren Spreadeinengung profitiert, während die Risikoaufschläge in manchen defensiven Branchen wie dem Telekommunikationssektor tendenziell etwas unter Druck gekommen seien. Nach Erachten der Analysten dürfte sich die gute Marktentwicklung in den kommenden Monaten fortsetzen. In den ersten acht Handelstagen des vierten Quartals seien bisher Platzierungen in Höhe von 9 Mrd. EUR an den Markt gebracht worden. Die Analysten würden damit rechnen, dass der EUR-Corporate-Bondmarkt auch im Gesamtjahr einen neuen Spitzenwert in der Größenordnung von 480 bis 500 Mrd. EUR erreichen werde. ...

