Hallo zum eMobility Update von electrive! Heute werfen wir einen Blick auf ein spannendes Hightech-Projekt von Mercedes-Benz. Der Autobauer schickt nämlich ein ganz besonderes Testfahrzeug auf die Straße - den sogenannten ELF. Der hat aber nichts mit den Fabelwesen aus der nordischen Mythologie zu tun - sondern ELF steht für Experimental-Lade-Fahrzeug. Und das schauen wir uns mal näher an! Der Name klingt sicherlich ein bisschen verspielt, aber dahinter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net