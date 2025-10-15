© Foto: OpenAIBeyond Meat erlebt aktuell einen dramatischen Kurssturz. Am Montag fiel die Aktie um über 52 Prozent von 1,90 Euro auf etwa 0,90 Euro. Am Dienstag ging der Absturz weiter. Analysten erwarten steigende Verluste. Der Absturz von Beyond Meat begann, nachdem das Unternehmen eine Kapitalmaßnahme angekündigt hatte, die die Aktienbasis stark verwässerte. Am Dienstag sank der Kurs um 24,56 Prozent auf 0,69 Euro. Die angekündtige Kapitalmaßnahme folgte einem Plan zur Reduzierung der Schuldenlast, bei dem Wandelanleihen im Wert von rund 1,1 Milliarden US-Dollar in neue Anleihen und mehr als 316 Millionen neue Aktien umgewandelt wurden. Die Folge: eine extreme Verwässerung der bestehenden Aktionäre, …Den vollständigen Artikel lesen ...
