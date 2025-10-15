Der ehemalige WPP-Manager wird die Aktivitäten von PMG in der EMEA-Region leiten und das Wachstum vorantreiben.

PMG, ein weltweit tätiges, unabhängiges Unternehmen für Marketingdienstleistungen und -technologie, kündigte heute die Ernennung von Josh Krichefski zum EMEA President mit Wirkung zum 20. Oktober an. In dieser neuen Rolle wird Krichefski die Strategie und den Ausbau der Geschäftstätigkeit von PMG in der gesamten Region leiten und sich dabei auf die Skalierung des Wachstums und die Förderung der Exzellenz in der Kundenbetreuung konzentrieren. Er wird für alle Aspekte des EMEA-Geschäfts verantwortlich sein, darunter die kommerzielle Performance, die Talententwicklung und die Einführung neuer Funktionen und Partnerschaften, die mit der globalen Vision von PMG im Einklang stehen. Krichefski wird im Londoner Büro von PMG sitzen und direkt mit George Popstefanov, Gründer und CEO, sowie Jon Dupuis, Global President, zusammenarbeiten.

Josh Krichefski

Dupuis kommentierte: "Die Ernennung von Josh markiert ein aufregendes neues Kapitel unseres Wachstums in der EMEA-Region. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung von Agenturen und Teams in ganz Europa bringt Josh ein tiefgreifendes Verständnis für die Region als Ganzes sowie für die strategische Bedeutung einzelner Märkte mit. Der Führungsstil von Josh passt perfekt zu den Werten von PMG Neugier, Agilität und ein unermüdlicher Fokus auf Transformation. Seine Erfolgsbilanz spricht für sich, doch vor allem die Tatsache, dass er unsere mitarbeiterorientierte Kultur und unsere kundenorientierte Denkweise teilt, macht ihn zum idealen Kandidaten für diese Position. Wir werden eng zusammenarbeiten, um auf der starken Dynamik aufzubauen, die wir in der EMEA-Region bereits haben, und auch in Zukunft außergewöhnliche Ergebnisse für unsere Kunden in der gesamten Region zu erzielen."

Krichefski war zuletzt als CEO von GroupM EMEA tätig, wo er 17.000 Mitarbeiter führte und Medieninvestitionen in Höhe von 22 Milliarden US-Dollar in 42 Märkten betreute. Er bringt drei Jahrzehnte Erfahrung in der Leitung von Agenturen und der Markentransformation in zahlreichen Unternehmen mit, so war er beispielsweise Global Chief Operating Officer bei EssenceMediacom und CEO von MediaCom in Großbritannien und EMEA.

Krichefski sagte: "Ich freue mich unglaublich, in einer derart entscheidenden Phase des Wachstums Teil von PMG zu werden. Was mir an diesem Unternehmen so gut gefällt, geht über seine beeindruckende Erfolgsgeschichte hinaus. PMG ist ein Unternehmen an der Schnittstelle von Talent, Technologie und Transformation, das wie geschaffen ist für eine Marketinglandschaft, die Agilität, Schnelligkeit und Innovation erfordert. Ich habe von Anfang an ein werteorientiertes, mit meinen eigenen Werten übereinstimmendes Unternehmen erlebt, bei dem Menschen und Kunden im Mittelpunkt stehen und das sich gleichzeitig auf eine Zukunft einstellt, die von KI, Transparenz, Echtzeit-Entscheidungen und vernetzten Plattformen geprägt ist. Es ist diese Kombination aus Sinnhaftigkeit, Modernität und Dynamik, die diese Gelegenheit so spannend für mich macht."

Der Eintritt von Krichefski fällt mit einer bedeutenden globalen Expansion von PMG mit einem Wachstum von 20 gegenüber dem Vorjahr zusammen. Sie folgt außerdem auf eine Reihe hochkarätiger Ernennungen von Führungskräften in den letzten Monaten, darunter: Leah Meranus als SVP Customer Success, Matt Dailey als Head of Analytics Measurement, EMEA, Chad Stoller als Global Head of Media und Andrea Terrassa als Chief Operating Officer. Diese Ernennungen spiegeln den Anspruch von PMG wider, die Zukunft des Marketings und der Werbung durch Technologie, Fachwissen, Innovation und operative Exzellenz zu gestalten.

PMG hat mit der Übernahme von Camelot Strategic Marketing Media, gefolgt von dem in Großbritannien ansässigen Unternehmen RocketMill und zuletzt Momentum Commerce, seine globale Präsenz und seine Kompetenzen im Bereich Retail Media weiter ausgebaut.

Im Rahmen seines fortlaufenden Engagements, die Technologie und KI-Grundlagen der Marketingbranche weiterzuentwickeln, hat PMG auf den diesjährigen Cannes Lions den Alli Marketplace vorgestellt. Diese einzigartige Lösung für den Medieneinkauf ist vollständig in das proprietäre Alli-Betriebssystem integriert. Die Markteinführung umfasste anfänglich 22 Plattform- und Publisher-Partner und bietet Marketern durch automatisierte, informationsgesteuerte Medieninvestitionen ein bisher unerreichtes Maß an Kontrolle, Transparenz und Geschwindigkeit.

Über PMG

PMG ist ein weltweit tätiges, unabhängiges Unternehmen für Marketingdienstleistungen und -technologie, das das Potenzial von Menschen und Marken erschließen möchte. Angetrieben vom gemeinsamen Erfolg verbindet PMG Geschäftsstrategie und -transformation, Kreativität, Medien und Insights. Unterstützt wird all dies durch unser firmeneigenes Marketing-Betriebssystem Alli. PMG unterhält Büros in New York, London, Dallas Fort Worth, Austin, Atlanta, Brighton, Costa Rica, Cleveland und Düsseldorf und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Unsere Arbeit für Marken wie Apple, CKE Restaurants, Dropbox, Experian, Intuit, Kohler, Sephora, Travelex und Whole Foods wurde mit renommierten Branchenauszeichnungen wie den Cannes Lions und dem Adweek Media Plan of the Year gewürdigt.

PMG wurde von The Drum zur 2024 Agency of the Year, von Digiday zur 2024 Independent Media Agency of the Year, von Ad Age zur 2023 A-List, von MediaPost zur 2022 Independent Agency of the Year und von Adweek zur 2021 Breakthrough Media Agency ernannt und ist dank seines Engagements für kontinuierliche Verbesserung, geschäftliche Integrität und den Aufbau dynamischer Beziehungen stetig gewachsen. PMG ist stolz darauf, von Fast Company als einer der Best Workplaces for Innovators und Best Workplaces for Women ausgezeichnet worden zu sein und als einziges Unternehmen seit zehn Jahren in Folge auf der Liste der Best Places to Work von Ad Age vertreten zu sein. Weitere Informationen über PMG erhalten Sie unter www.pmg.com.

