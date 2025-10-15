EQS-News: Q-SOFT Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025



15.10.2025 / 16:51 CET/CEST

Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 15. Oktober 2025

Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025

Die Q-Soft Verwaltung AG weist für das am 30. September 2025 beendete Geschäftsjahr 2024/2025 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. TEUR 193 nach ca. TEUR 175 im Vorjahr aus. Die Bilanzsumme ist mit ca. EUR 4,4 Mio. nach ca. EUR 4,4 Mio. im Vorjahr nahezu unverändert.

Da die beiden wesentlichen Beteiligungen, die RCM Beteiligungs AG sowie die KST Beteiligungs AG, keine Dividenden ausgezahlt haben, standen den Zinsaufwendungen sowie den sonstigen Aufwendungen keine Einnahmen gegenüber.



Die Aufwendungen der Gesellschaft blieben gegenüber dem Vorjahr in etwa gleich. Der Zinsaufwand erhöhte sich von ca. TEUR 130 auf ca. TEUR € 154 aufgrund des erhöhten Zinsniveaus. Die im Oktober 2025 fällige Anleihe über EUR 2,1 Mio. wurde mit EUR 2,0 Mio. bis zum Oktober 2028 mit einem variablen Zins von zunächst 4,75 % verlängert.

Gechingen, 15. Oktober 2025

Q-Soft Verwaltungs AG

Der Vorstand

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt

Vorstand

Q-Soft Verwaltungs AG

Bergwaldstraße 34

75391 Gechingen

Tel.: 07031-4690960

info@qsoft-ag.de

www. qsoft-ag.de

HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart

