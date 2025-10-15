EQS-News: Q-SOFT Verwaltungs AG
Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 15. Oktober 2025
Die Q-Soft Verwaltung AG weist für das am 30. September 2025 beendete Geschäftsjahr 2024/2025 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. TEUR 193 nach ca. TEUR 175 im Vorjahr aus. Die Bilanzsumme ist mit ca. EUR 4,4 Mio. nach ca. EUR 4,4 Mio. im Vorjahr nahezu unverändert.
Da die beiden wesentlichen Beteiligungen, die RCM Beteiligungs AG sowie die KST Beteiligungs AG, keine Dividenden ausgezahlt haben, standen den Zinsaufwendungen sowie den sonstigen Aufwendungen keine Einnahmen gegenüber.
Gechingen, 15. Oktober 2025
Q-Soft Verwaltungs AG
Martin Schmitt
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Q-SOFT Verwaltungs AG
|Bergwaldstraße 34
|75391 Gechingen
|Deutschland
|Telefon:
|07031-4690960
|E-Mail:
|info@qsoft-ag.de
|Internet:
|www.qsoft-ag.de
|ISIN:
|DE000A14KB33
|WKN:
|A14KB3
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart
