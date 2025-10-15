Advanced Micro Devices: KI-Power, Oracle-Deal und 300-US-Dollar-Ziel befeuern!

Ausbruch aus der Dreiecksformation?

Rückblick

AMD ist ein wichtiger Akteur im Halbleitersektor, der stark von Trends wie Künstlicher Intelligenz, Cloud-Computing und dem Gaming-Markt profitiert. Nach einem GAP-Up konsolidiert die Aktie aktuell in einer Dreiecksformation.

Advanced Micro Devices-Aktie: Chart vom 15.10.2025, Kürzel: AMD, Kurs: 233.50 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Überschreiten der oberen Widerstandslinie des Dreiecks würde das Setup aktivieren und wäre ein starkes bullisches Signal für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Unterschreiten der unteren Unterstützungslinie der Formation würde das Setup negieren und auf eine Trendwende oder eine tiefere Korrektur hindeuten.

Meinung

AMD hat sich durch eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit OpenAI als ernsthafter Rivale von NVIDIA im KI-Sektor positioniert. Auch Oracle plant ab dem 2. Halbjahr 2026 50.000 AMD KI-Chips in seinen Cloud-Infrastrukturen einzusetzen. Wolfe Research hat AMD von Peer Perform auf Outperform hochgestuft und das Kursziel mit 300 US-Dollar festgelegt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 353.93 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 17.93 Mrd. USD

Meine Meinung zu Advanced Micro Devices ist bullisch

Quellennachweis: https://traderzeitung.de/boerse/aktien-on-fire/amd-neues-300-usd-ziel-und-oracle-ordert-50-000-ki-chips-151575.html

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 15.10.2025

