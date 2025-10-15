Laut einer aktuellen Untersuchung der Investmentgesellschaft Janus Henderson erleben aktiv verwaltete Fonds einen leichten Aufschwung unter europäischen Anlegern. Diese hätten demnach von passiven Strategien umgeschichtet und würden größere Flexibilität und Risikokontrolle bevorzugen. Laut dem aktuellen Portfolio-Panorama-Bericht des Portfolio-Construction-and-Strategy(PCS)-Teams des Vermögensverwalters Janus Henderson investieren europäische Anleger verstärkt in aktiv verwaltete Fonds. Die Daten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact