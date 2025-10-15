© Foto: Florian Gaul - greatifDer Internationale Währungsfonds (IWF) hat vor den wachsenden Risiken gewarnt, die von "Schattenbanken" ausgehen und das Risiko einer Bankenkrise erhöhen könnten. Die Schattenbanken, die vor allem durch private Kredite und alternative Finanzierungsquellen wie Investmentfonds und Pensionsfonds gekennzeichnet sind, haben in den vergangenen Jahren ein exponentielles Wachstum erlebt. In einem Bericht betont der IWF, dass diese nicht regulierten Finanzinstitute zunehmend mit traditionellen Banken verknüpft sind. Das bedeutet, dass Probleme in der Schattenbankbranche schnell auf den restlichen Finanzsektor übergreifen könnten. Die private Kreditbranche ist mittlerweile ein 3 Billionen US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen ...
