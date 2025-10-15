GUANGDONG, CHINA (ots) -Mit dem neuen Dynamic Panel für Adobe Lightroom Classic ermöglicht TourBox erstmals ein vollständiges Color Grading ohne feste Panels. Kreative können sich jetzt voll auf das Bild konzentrieren, ohne von Interface-Elementen abgelenkt zu werden.Freiheit statt eingeschränkter ArbeitsflächeTraditionell blockieren Seiten- und untere Leisten den Blick auf das Bild, was präzises Arbeiten erschwert. Viele Nutzer:innen kennen dieses Problem als "Arbeiten in beengten Interfaces".Dynamic Panel löst diese Einschränkung: Regler werden vom nativen Interface gelöst und als frei positionierbare Floating-Controls bereitgestellt. So lassen sich Panels nach Belieben auf Haupt- oder Zweitmonitor platzieren, während das Bild immer vollständig sichtbar bleibt.8 Highlights für kreatives ArbeitenVollbild ohne AblenkungDie Regler lassen sich als aufrufbares Floating-Panel verwenden. Native Seitenleisten können ausgeblendet werden - maximale Sicht auf das Bild.Flexible Positionierung & Multi-ScreenPanels können beliebig verschoben werden, auch auf einen zweiten Monitor. Das Hauptbild bleibt ungestört, während Steuerelemente ausgelagert werden.Bereit für den sofortigen EinsatzAlle Lightroom-Regler sind integriert, sinnvoll kategorisiert und sofort einsatzbereit - keine Einrichtung oder Einarbeitung nötig.Individuell anpassbare PanelsNutzer:innen können eigene Panels erstellen, Regler hinzufügen, entfernen oder neu ordnen - die wichtigsten zehn Regler jederzeit griffbereit.Intuitive H/S/L-SteuerungÜber TourBox-Drehknopf und Scrollrad lässt sich Farbe horizontal auswählen, H/S/L vertikal justieren. Die UI reagiert direkt auf die Handbewegungen - präzise und ergonomisch.Exakte 1:1-SynchronisationAlle Änderungen spiegeln sich direkt in Lightroom wider - Werte und Anzeige stimmen exakt überein.Feinjustierung per Drehknopf "Swing"-Mikroanpassung erlaubt präziseres Einstellen als klassisches Mausziehen.Intelligente WerkzeugerkennungBeim Arbeiten mit Masken oder Retusche-Tools öffnet Dynamic Panel automatisch die passenden Steuerungen, der Workflow bleibt flüssig.Effizienz und FokusDie Trennung von Steuerung und Bildfläche sorgt für mehr Konzentration auf Details und Farben. In Kombination mit intuitiver Hardware-Steuerung entsteht ein Workflow, der "sehen, treffen, steuern" optimal verbindet.VerfügbarkeitDynamic Panel ist Teil des neuesten TourBox Console Updates. Nutzer:innen können es direkt herunterladen. Unterstützte Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht & traditionell).Product Link: https://bit.ly/43jRSAOTourBox Official:https://ots.de/s46ja0TourBox Amazon\uff1ahttps://www.amazon.de/dp/B0DSVZQ2NB?th=1Über TourBox:TourBox entwickelt intuitive Hardware- und Softwarelösungen für Fotografie, Retusche, Video und Illustration - mit Fokus auf Effizienz, Präzision und ergonomischem Workflow für kreative Profis.Pressekontakt:Nina Dengnina@tourboxtech.comOriginal-Content von: TourBox, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181244/6138534