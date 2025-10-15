Ethereum ist zuletzt deutlich unter Druck geraten, doch könnte das eine antizyklische Kaufchance für Anleger sein? Zumindest ein Experte ist sehr optimistisch für die Kryptowährung. Tom Lee weiter optimistisch Nach dem Kursrutscher infolge des Trump-Crashs ist die Euphorie im Krypto-Sektor deutlich verflogen. Nachdem zuvor noch der Optimismus angesichts der beginnenden Jahresendrallye groß war, stellt sich nun die Frage: Wie tief geht es mit den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de