Trotz Trumps Versprechen, dass ausländische Unternehmen die Zölle übernehmen, zeigt eine Analyse: US-Unternehmen und Verbraucher zahlen drei Viertel der Kosten - und der Preisanstieg wird die Inflation weiter anheizen.Die Handelszölle, die US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung von Handelsungleichgewichten und zur Förderung der heimischen Produktion eingeführt hat, sollen eigentlich von den Handelspartnern getragen werden. Das wurde der Bevölkerung oft genug versprochen. Doch eine genauere Analyse zeigt: Die Rechnung für diese Zölle bezahlen vor allem US-Unternehmen und die Verbraucher. Trump hatte gehofft, dass die Zölle den Druck auf ausländische Unternehmen erhöhen und diese gezwungen
