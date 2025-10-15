Berlin (ots) -- Erstmalig in diesem Jahr: Alle Städte in Deutschland haben die Chance, sich für das große Voting um zwei Tourstops zu bewerben.- 10 Städte im Voting: Nach einer Vorauswahl durch Coca-Cola können Fans über die Coca-Cola Website für ihren Favoriten abstimmen.Es ist eine liebgewonnene Tradition: In der Vorweihnachtszeit bringt Coca-Cola mit der legendären Coca-Cola Weihnachtstruck-Tour magische Momente nach Deutschland. Doch in diesem Jahr ist etwas anders: Während im Jahr 2024 für das Voting um einen zusätzlichen Tourstop nur fünf Städte zur Auswahl standen, werden dieses Jahr insgesamt 10 Städte als Kandidaten aufgenommen und zum ersten Mal bekommen alle Städte bundesweit die Chance, sich um einen Platz für den festlichen Tourstopps zu bewerben.Coca-Cola bringt in der Vorweihnachtszeit jedes Jahr Menschen zusammen und schenkt ihnen mit der ikonischen Weihnachtstruck-Tour unvergessliche Erlebnisse. Jetzt haben alle Städte in Deutschland die Möglichkeit, sich um einen Tour-Stopp zu bewerben und so die Option, ein ganz besonderes Highlight für ihre Gemeinschaft zu schaffen.So kommt der Coca-Cola Weihnachtstruck in deine StadtUm die ikonischen Weihnachtstrucks mit ihrer besonderen Atmosphäre in die eigene Stadt zu holen, können Interessierte Städte und Kommunen ihre Bewerbung vom 16. Oktober bis 02. November 2025 per E-Mail an bewerbung.weihnachtstruck-tour@thewow.com einreichen. Gesucht werden Städte, die mit einer geeigneten Veranstaltungsfläche punkten können - idealerweise in der Nähe eines Weihnachtsmarktes oder eingebettet in ein weihnachtliches Rahmenprogramm. Weitere Informationen zu den konkreten Anforderungen für einen Stopp sind auf der Website hier zu finden.Nach einer Vorauswahl entscheiden die FansAus allen eingegangenen Bewerbungen wählt Coca-Cola insgesamt 10 Städte aus, die ins Public Voting gehen. Um die favorisierte Stadt zu unterstützen, geben Teilnehmer:innen ihre Stimme ganz einfach per Abstimmung auf der Coca-Cola Website ab. Alle Teilnehmenden erhalten zudem die Chance, eine Übernachtung im Original Coca-Cola Weihnachtstruck zu gewinnen. Die zwei Städte mit den meisten Stimmen werden dann ein offizieller Tour-Stopp der Weihnachtstruck-Tour 2025.Weitere Informationen, Fotos, Videos, Grafiken sowie der Download der Pressemitteilung unter https://www.coca-cola.com/de/de/media-center/.Folgen Sie uns auch aufLinkedIn: www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company/Facebook-Fanpage: https://www.facebook.com/CocaColaDEInstagram: https://www.instagram.com/cocacola_deBitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz unter https://www.coca-cola.com/de/de/legal/privacy-policy.Über Coca-ColaDie The Coca-Cola Company mit Sitz in Atlanta (USA) bietet mehr als 500 Marken in 200 Ländern und Regionen an. Unser Sortiment besteht - neben den klassischen Erfrischungsgetränken - aus Wässern, Sportgetränken, trinkfertigen Tees und Heißgetränken. Rund ein Drittel dieser Getränke sind in Deutschland bereits kalorienfrei oder -reduziert. Wir entwickeln unser Angebot stetig weiter, verringern den Zuckergehalt unserer Getränke und bringen neue Produkte auf den Markt. Weltweit arbeiten mehr als 700.000 Mitarbeiter für Coca-Cola.Unser Angebot umfasst in Deutschland rund 60 alkoholfreie Getränke. Coca-Cola verfolgt eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie.Weitere Informationen auf: www.coca-colacompany.com und www.coca-cola.com/de/de.Pressekontakt:Julia GrotheCommunications Director GermanyCoca-Cola GmbHStralauer Allee 410245 Berlinj.grothe@coca-cola.comOriginal-Content von: Coca-Cola Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7974/6138544