Die Berichtssaison läuft heiß: Laut FactSet könnte der S&P 500 im dritten Quartal bis zu 13,6 Prozent Gewinnwachstum erreichen ? das vierte Quartal in Folge mit zweistelligen Zuwächsen. Anleger hoffen auf mehr. Analysten erwarten für das dritte Quartal ein Gewinnwachstum von 8 Prozent im Jahresvergleich. Sollte sich der Trend vergangener Jahre fortsetzen, dürfte das tatsächliche Wachstum aber deutlich höher ausfallen. FactSet verweist darauf, dass die tatsächliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de