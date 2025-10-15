© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie Rallye des S&P 500 könnte Risse zeigen, da die schwache Marktbreite und erneute Handelssorgen zwischen den USA und China das Risiko einer kurzfristigen Korrektur erhöhen könnten.In seinem aktuellen Bericht erklärt Paul Ciana, technischer Stratege der Bank, dass der Aufwärtstrend des Leitindex "gefährdet" sei. Die Breite des Bullenmarktes bleibe schwach, und bis sich dies verbessere, bleibe das Risiko einer Korrektur erhöht, schreibt Ciana. Der S&P 500 durchbrach kürzlich das Sommerziel der Bank of America von 6.625 Punkten. Ciana verglich die Marktstruktur von 2022 bis 2025 mit dem Zyklus von 2015 bis 2018 und stellt fest, dass beide durch mehrjährige Basisphasen gekennzeichnet waren, …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE