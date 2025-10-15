Viele Anleger waren am Freitag gedanklich schon im Wochenende, als Donald Trump verbal gegen China ausholte. Peking plane Exportbeschränkungen für Seltene Erden - ein "feindseliger Akt", so Trump. Das Treffen mit Präsident Xi sagte er kurzerhand ab, weitere Strafzölle sollen folgen. Kurz darauf folgte die Kehrtwende: "Alles wird gut!", ließ Trump auf Truth Social verlauten - und die Kurse sprangen sofort wieder an. Doch ein fader Beigeschmack bleibt. Der CNN Fear & Greed Index ist auf 33 Punkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär