Manchmal scheint es, als würden Fakten an Menschen einfach abprallen. Eine neue Studie liefert eine überraschende Erklärung, warum das Festhalten an einer Lüge für manche ein echter Gewinn sein kann. Es ist eine der frustrierendsten Erfahrungen im digitalen Diskurs: Man widerlegt eine offensichtliche Falschmeldung mit unumstößlichen Fakten, doch die Gegenseite beharrt nicht nur auf ihrer Position, sondern scheint sich darin sogar zu bestärken. Was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n