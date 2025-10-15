MetaMask und Polymarket gehen Partnerschaft ein

MetaMask hat eine exklusive Partnerschaft mit Polymarket angekündigt, um bis Ende 2025 eine Integration in die Wallet-App zu ermöglichen, wodurch Nutzer direkt auf Vorhersagemärkte wetten können.

Metamask als natives Wallet bei Polymarket

MetaMask schließt eine exklusive Partnerschaft mit Polymarket, der weltweit größten Plattform für dezentralisierte Vorhersagemärkte. Die Integration soll noch in diesem Jahr erfolgen und Nutzern ermöglichen, direkt aus ihrer Wallet auf reale Ereignisse zu wetten - von Wahlen über Sportevents bis hin zu Unternehmensergebnissen.

MetaMask, entwickelt vom Unternehmen ConsenSys, hat am 14. Oktober 2025 in einem offiziellen Post auf X (ehemals Twitter) die Zusammenarbeit angekündigt. Die Integration wird Polymarket direkt in die MetaMask-App einbinden, sodass Nutzer "Anteile" an Vorhersagemärkten kaufen und verkaufen können, ohne die Wallet zu verlassen.

Polymarket, das auf dem Polygon-Netzwerk aufbaut, hat sich in den letzten Monaten zu einem Hotspot für Krypto-Spekulationen entwickelt. Besonders während der US-Wahl 2024 erlebte die Plattform einen Boom, mit Milliarden an Handelsvolumen. Kürzlich sicherte sich Polymarket eine Investition in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar vom Mutterkonzern der New York Stock Exchange, was den Marktwert auf 9 Milliarden Dollar trieb. Die Partnerschaft mit MetaMask wird diese Dynamik weiter befeuern, indem sie den Zugang für MetaMasks 30 Millionen monatliche Nutzer vereinfacht.

Der Kontext: MetaMask's Expansionskurs

Diese Ankündigung kommt nicht aus dem Nichts. MetaMask hat in den letzten Wochen mehrere Features ausgerollt, um seine Wallet von einem reinen Speichertool zu einer vollwertigen Trading-Plattform zu machen. Am 8. Oktober 2025 startete die Integration von Perpetual-Futures-Handel in Kooperation mit Hyperliquid, die es Nutzern ermöglicht, Derivate direkt in der App zu handeln. Parallel dazu wurde das "MetaMask Rewards"-Programm eingeführt - ein saisonales Punkte-System, das Nutzer für Swaps, Trades, Referrals und sogar das Halten der neuen Stablecoin mUSD belohnt. Die erste Saison verteilt über 30 Millionen LINEA-Token als Anreize.

Gal Eldar, Global Product Lead bei MetaMask, betonte: "Das ist ein Schritt hin zu einer dauerhaften On-Chain-Präsenz für Nutzer." Die Polymarket-Integration passt perfekt in diese Strategie und positioniert MetaMask als Gateway zu dezentralen Finanzmärkten.

Vorteile für Nutzer und die Branche

Für MetaMask-Nutzer bedeutet die Kooperation mehr als nur Bequemlichkeit: Sie erhalten nahtlosen, selbstverwalteten Zugriff auf Vorhersagemärkte, die in der Krypto-Szene als "Hottest Use Case" gelten. Statt umständlicher Wechsel zwischen Apps können Wetten auf Events wie die nächste Bundestagswahl oder Fußballergebnisse direkt getätigt werden. Zudem bleibt der Fokus auf Dezentralisierung: Alle Transaktionen laufen on-chain, ohne zentrale Mittelsmänner.

Aus Branchensicht stärkt dies die Adoption von Prediction Markets. Plattformen wie Polymarket und Konkurrenten wie Kalshi verzeichneten im September 2025 ein Volumen von über 4 Milliarden US-Dollar. Die Integration könnte Polygon (MATIC) weiter boosten, da Polymarket darauf aufbaut - frische Wallets haben kürzlich Millionen an POL-Token akkumuliert. Experten sehen hier Potenzial für eine neue Welle institutioneller Investitionen, ähnlich dem jüngsten Deal mit der NYSE.

Regionale Einschränkungen und Ausblick

Leider gibt es Hürden: Aufgrund regulatorischer Vorgaben ist die Integration in Ländern wie den USA, UK, Frankreich, Singapur, Polen, Thailand, Australien, Belgien, Taiwan und Ontario (Kanada) nicht verfügbar. MetaMask betont jedoch, dass der Rollout in genehmigten Regionen "bald" erfolgt - voraussichtlich vor Jahresende 2025.

Die Reaktionen in der Community sind enthusiastisch. Auf X teilen Nutzer ihre Vorfreude: "MetaMask + Polymarket = Liquidität trifft auf Spielsucht?" scherzt ein User, während andere den "Shift im Prediction-Market-Landschaft" loben. Mit dem bevorstehenden Launch des nativen MASK-Tokens könnte 2025 zu einem Durchbruchsjahr für MetaMask werden.

Diese Partnerschaft unterstreicht, wie Krypto-Wallets zu zentralen Hubs der dezentralen Wirtschaft reifen. Bleiben Sie dran - der Einsatz auf die Zukunft wird höher denn je.

