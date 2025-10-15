Snorter Bot Token wird Presale für 100x-Memecoin-Jäger in 5 Tagen beenden

Während viele Memecoins während des Flashcrash am 10. Oktober stark bluteten, blieb der Ameisenbär des Snorter Bot Token unberührt und konnte stattdessen sogar das Verkaufstempo noch einmal verdoppeln. Somit balanciert er mit geschlossenen Augen und einer Tai-Chi-Pose auf einer grünen Kerze inmitten des stürmischen Krypto-Marktes.

Snorter ist das Maskottchen des neuen Snorter Bot Token (SNORT), welcher cool, gelassen und methodisch ist. In seinem Mind Dojo kanalisiert Snorter einen sechsten Sinn für die wichtigen Bewegungen in der Memecoin-Welt.

Sobald sich ein Coin zu rührt, beginnt seine feinfühlige Nase bereits die erste Spur zu wittern, um die nächsten 100x-Chancen auf seinem Radar zu positionieren, bevor der Rest des Marktes überhaupt von ihnen erfährt.

Snorter konnte sich konträr zu dem Krypto-Markt bewegen, wobei der Presale weiterhin Mittelzuflüsse verzeichnet. Gleichzeitig ist das Team von Snorter mit der Optimierung der Technologie beschäftigt, wodurch sein automatisches Analyseverfahren für Memecoins noch bessere Ergebnisse leisten soll.

Mithilfe des neuartigen Krypto-Bots sollen die Trader entscheidende Vorteile erhalten und sogar in einem schlechten Marktumfeld die chancenreichsten Investmentideen aufspüren. Jedoch bleibt für die günstigen Einstiegsgelegenheiten während des Presales nicht mehr viel Zeit, wobei der SNORT-Coin derzeit noch für einen Preis von 0,1079 USD angeboten wird.

Sobald der Vorverkauf beendet wurde, wird der SNORT-Coin unmittelbar danach von den großen Kryptobörsen eingeführt. Solche Ereignisse haben insbesondere bei chancenreichen Projekten schnell zu exorbitanten Anstiegen geführt, was Analysten nun auch für den Snorter Bot Token erwarten.

Handelskriegs führt auf dem Krypto-Markt zu einem Flashcrash

Noch Anfang der vergangenen Woche hat Bitcoin ein neues Allzeithoch von 126.000 USD ausgebildet, verlor danach jedoch schnell wieder an Schwung, sodass er am Freitag zunächst noch bis auf 122.000 USD fiel.

In einem ähnlichen Maße haben sich die Memecoins entwickelt, die schnell wieder in die Höhe geschossen sind. Deshalb sind die Analysten auch wieder von einer neuen Memetoken-Saison ausgegangen.

Allerdings kam der Aufschwung schnell ins Stocken, als neue Zölle im Handelskrieg zwischen den USA und China angedroht wurden. Diese führten wiederum zu der größten Liquidation von Derivaten in der Geschichte der Kryptoindustrie im Umfang von 19 Mrd. USD, als BTC auf 104.500 USD fiel und sich bei 113.000 USD stabilisierte.

Die Analysten interpretieren dieses Ereignis jedoch nicht unbedingt als bärisch. So hat Scott Melker geäußert, dass diese Korrektur lediglich strukturell und das Marktumfeld im Uptober weiterhin bullisch sei.

Trotzdem blieben die Investoren natürlich nicht von einer so hohen Volatilität unerschrocken. Stattdessen haben sich einige vorerst sogar aus der Kryptoindustrie zurückgezogen, was vor allem bei den spekulativen und volatilen Memecoins schnell zu einem Rückzug des Kapitals der Anleger geführt hat.

Quelle: https://whaleportal.com/meme-season-index/

Allerdings sind die Märkte keine Einbahnstraße und entwickeln sich in Zyklen, wie die Geschichte zeigt. Sofern die Stimmung an einem Tiefpunkt angekommen ist sowie sich das Chance-Risiko-Verhältnis mit dem RSI wieder verbessert hat, kommen die Bullen wieder zurück, die nur auf eine Bodenbildung gewartet haben.

Dann können die Kurse auch schnell wieder wie aus dem Nichts in die Höhe schießen. Damit Investoren dann jedoch die besten Coins finden, braucht es meist Glück und ein gutes Timing, sofern man kein entsprechendes Tool benutzt, welches einem bei dem Auffinden des nächsten 100x-Memecoins behilflich ist, wie den Snorter Bot.

Snorter Bot brilliert bei Geschwindigkeit, Interoperabilität und Gebühreneffizienz

Noch ist der neuartige Krypto-Handelsroboter von Snorter nicht öffentlich nutzbar. Dennoch wurden laut den Angaben des Teams schon wesentliche Fortschritte bei der Entwicklung gemacht.

Bereits jetzt würde er sich mit seinem technologischen Design und den überzeugenden Vorteilen unter den führenden Krypto-Trading-Bots befinden, die über den Messenger Telegram nutzbar sind.

Der Snorter Bot scannt ununterbrochen die entscheidenden Datenpunkte für die Investoren, um ihnen einen strategischen Vorteil zu gewähren. Dazu gehören unter anderem die Transaktions-Warteschlangen, die Validatoren-Feeds und die Liquiditätspools.

Somit sollen die chancenreichsten Memecoins und anderen digitalen Assets auf den Blockchains schon gefunden werden, sobald die ersten Anzeichen für diese sichtbar sind, um die Trader vor den wichtigen Marktbewegungen zu positionieren.

Auf diese Weise können unter anderem Liquiditätsanstiege, Smart-Money-Transaktionen und mehr aufgespürt werden, um strategischer zu investieren. Zudem soll dieser Mechanismus über die Zeit weiter optimiert werden, um noch bessere Resultate zu erzielen.

Insbesondere auf einem so volatilen Markt wie dem der Kryptowährungen und vor allem der Memecoins, können Millisekunden bei Newstrading, Token-Launch und Flashcrash maßgeblich die Höhe des Gewinns bestimmen sowie bei einem zu späten Einstieg sogar des Verlustes.

Snorters Geschwindigkeitsvorteil beruht auf seinem Solana-nativen Design, womit er Ethereum-native Handelsroboter wie Maestro und Banana Gun trotz Multichain-Fähigkeit und Unterstützung der Solana-Blockchain übertrifft. Denn diese werden von der seriellen Bearbeitung von Ethereum mit höheren Gebühren und niedriger Geschwindigkeit belastet.

All dies gestaltet die Nutzung des Snorter Bots schneller, effizienter und günstiger, während er eine mit Trojan vergleichbare Leistung bietet. Im Unterschied zu diesem wird Snorter jedoch mehrere Blockchains unterstützen, wie Ethereum, Binance und Base.

Mit gerade einmal Gebühren von 0,85 % ist der Snorter Bot auch der günstigste Krypto-Trading-Bot auf dem Markt. Deshalb können seine Nutzer auch höhere Gewinne erzielen, die sich mit dem Zinseszinseffekt und den hohen Renditen des Krypto-Marktes umso stärker bezahlt machen.

Um die vollständigen Vorteile von Snorter zu erhalten, wird das Halten des nativen SNORT-Coins vorausgesetzt. Somit kann wiederum für eine natürliche Nachfrage gesorgt werden, welche den Value-Token selbst während eines Crashs wie jetzt stützten kann.

Snorters Gespür für 100x-Gewinne beginnt bei seinem Presale

Der Snorter Bot Token positioniert sich mit seinem Handelsroboter in der oberen Liga. Sein Hauptkonkurrent ist Banana Gun und stellt eine gute Benchmark dar. Nach seinem Presale mit 1,2 Mio. USD konnte er bei seinem Allzeithoch um 230x auf eine Marktkapitalisierung von 276 Mio. USD steigen.

Das Fundraising von Snorter hat bisher hingegen schon fast 5 Mio. USD erzielt. Dies deutet darauf hin, dass die Investoren in dem Projekt und seiner Technologie sogar eine noch viel größere Chance erkannt haben.

Dementsprechend kommt das Team des Snorter Bots auch auf deutlich mehr Finanzmittel für die Entwicklung und die Skalierung. Den Angaben des Whitepapers ist zu entnehmen, dass 25 % der beschaffenen Mittel für die Produktentwicklung und 20 % für Marketing- und Wachstumsinitiativen eingeplant sind, um nach der Markteinführung für die nötige Bekanntheit und Liquidität zu sorgen.

Populäre Finfluencer wie Apex Syndicate und Borch Crypto gehen davon aus, dass der SNORT-Coin ein Wachstumspotenzial von 100x besitzt. Abhängig sind die Prognosen davon, inwiefern das Projekt seine Technologie liefert und die Leistung nach der Markteinführung aufrechterhalten kann.

Bis der Snorter Bot gelauncht wurde, müssen sich die Investoren bei der Suche nach den chancenreichsten Coins auf ihren eigenen Instinkt verlassen, welcher sie vermutlich zu dem Vorverkauf des SNORT-Token führt.

Nur noch 5 Tage für den Presale des Snorter Bot Token

Die nächsten fünf Tage sind nun entscheidend für diejenigen, welche sich den Frühanleger-Vorteil für den Snorter Bot Token sichern wollen. Denn der Presale steuert inzwischen auf sein Ende zu und wird bis dahin den Preis noch weiter erhöhen.

Wer jetzt nicht einen frühen Einstieg in den chancenreichen SNORT-Coin verpassen will, welcher die nächsten Millionäre hervorbringen soll, der muss sich nun beeilen. Öffnen Sie dafür die Website des Snorter Bot Token.

Nachdem Sie eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet mit dieser verbunden haben, können Sie mit den Kryptowährungen SOL, ETH, BNB, USDT, USDC und mit Bankkarten auch mit Fiatwährungen zahlen. Die Coins erhalten Sie dann am TGE (Token Generation Event).

Ihre neu erworbenen Token können Sie trotzdem schon in den Staking-Pool einzahlen, um ein passives Einkommen in Höhe von dynamischen 108 % pro Jahr zu erhalten, das proportional zum Anteil der gestakten Coins vergütet wird.

Damit Sie Ihre SNORT-Token schon während des Presales richtig in Ihrem Portfolio angezeigt bekommen, sollten Sie für die Teilnahme die Best Wallet wählen. Darüber hinaus lassen sich in dieser weitere chancenreiche Vorverkäufe finden sowie die Coins leichter beanspruchen und vieles mehr. Diese kann man über den Google Play Store und Apple App Store herunterladen.

Verpassen Sie auch keine Ankündigungen wie Updates, Listungen und mehr, indem Sie dem Snorter Bot Token auf X und Instagram folgen.

Jetzt Snorter Bot Token besuchen!

