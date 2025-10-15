Strategy kauft wieder Bitcoin - Signal für neue Rallye oder Warnsignal?

Die Bitcoin-Holding Strategy hatte in der vergangenen Woche ihre BTC-Käufe ausgesetzt, was viele Anleger als ein negatives Signal interpretiert hatten. Doch nun hat das Unternehmen wieder damit begonnen, zu kaufen. Die Holding Strategy unter der Leitung von Michael Saylor ist der größte institutionelle Besitzer von Bitcoin, weshalb ihre Aktivitäten genau beobachtet werden. Gleichzeitig bietet ein neues Layer-2-Projekt namens Bitcoin Hyper Anlegern die Möglichkeit, von der Weiterentwicklung des Bitcoin-Netzwerks zu profitieren.

Strategy setzt Bitcoin-Akkumulation fort

Wie neue Nachrichten zeigen, hat Strategy in der vergangenen Woche insgesamt 220 Bitcoins im Wert von circa 27,2 Millionen US-Dollar akkumuliert. Der mittlere Einstiegskurs lag bei 123.000 US-Dollar. Damit setzt das Unternehmen die Strategie fort, aggressiv und wöchentlich zu kaufen. Finanziert wurde der Kauf im Übrigen durch die Ausgabe von Vorzugsaktien.

Damit hält Strategy unter dem Strich nun insgesamt 640.250 Bitcoins, die zu insgesamt 47 Milliarden US-Dollar akkumuliert worden sind beziehungsweise zu einem durchschnittlichen Kurs von 74.000 US-Dollar. Der aktuelle Wert der Beteiligungen liegt nun bei 74 Milliarden US-Dollar. Michael Saylor geht somit weiterhin "All-in" bei Bitcoin.

Warnsignale trotz fortgesetzter Käufe

Doch während der Kauf von Strategy auf den ersten Blick wie ein positives Signal für den Bitcoin aussieht, könnte das Gegenteil der Fall sein. Tatsächlich zeigt sich in den vergangenen Wochen, dass die Anzahl der BTC-Käufe bei Strategy auf einem sehr niedrigen Niveau bleibt. Ursache: Die Holdings mit Fokus auf die Mutter aller Kryptowährungen haben aktuell Schwierigkeiten mit der Finanzierung größerer Käufe, da das Premium gegenüber dem NAV immer weiter zurückgeht.

Andere Konkurrenten wie Metaplanet hatten in dieser Woche darum schon die Reißleine ziehen und reagieren müssen. So stoppte die japanische Holding die Ausgabe von Warrants und kann so keine neuen Käufe mehr finanzieren. Sollte sich eine solche Entwicklung fortsetzen und womöglich auch Strategy treffen, dann könnte Kaufdruck ausbleiben, der den Markt in den vergangenen Monaten signifikant nach oben getrieben hat.

Bitcoin Hyper Presale: Layer-2-Innovation verspricht massives Potenzial

Konkret ist dabei die Rede vom Bitcoin Hyper Projekt. Hierbei handelt es sich nicht um einen Konkurrenten zu Bitcoin, sondern im Gegenteil um eine Layer-2-Anwendung, mit der das Netzwerk auf das nächste Level gehoben werden kann. Die Plattform nutzt dazu die Solana Virtual Machine (SVM) und verbindet die Geschwindigkeit von Solana mit der Sicherheit von Bitcoin.

Dies wird durch eine nicht verwaltete Zero-Knowledge-Brücke ermöglicht, die BTC on-chain sperrt und eine Wrapped-Version auf Layer-2 erzeugt. Dadurch wird es für Bitcoin-Anleger möglich, zu staken, zu handeln, Token zu starten und dApps zu entwickeln. Der Bitcoin Hyper Token übernimmt dabei zentrale Aufgaben wie die Zahlung von Transaktionsgebühren, Freischaltung von Staking-Zugang und Aktivierung von Premium-Funktionen im Netzwerk. Bitcoin Hyper hat im Presale binnen kurzer Zeit bereits 23 Millionen US-Dollar an Geldern eingesammelt.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.