TAO steht vor Rallye über 600 US-Dollar - SNORT als vielversprechende Alternative im Presale

Die Kryptowährung TAO von Bittensor erlebt derzeit ein regelrechtes Comeback. Analysten sehen sogar Chancen auf eine neue Rallye über die 600-US-Dollar-Marke, insbesondere im Hinblick auf das bevorstehende Halving im Dezember. Gleichzeitig richtet sich der Blick vieler Anleger auf den jungen Coin SNORT, der noch vor seinem ersten Börsenlisting steht und eine interessante Investitionsalternative darstellen könnte.

TAO-Comeback: Analyst prognostiziert Rallye über 600 US-Dollar

Der Coin des Projekts Bittensor hat seit Launch im März 2023 bereits einige Aufs und Abs durchlaufen. Zu Beginn des Jahres 2024 kam es zur ersten großen Rallye. Der Kurs von TAO stieg von einem Listing-Preis bei 0,12 US-Dollar über die 100-US-Dollar-Marke und schließlich am 11. April sogar auf ein Allzeithoch von 767,68 US-Dollar. Ende 2024 gelang es den Bullen in einer weiteren Rallye jedoch nicht, das bisherige Allzeithoch zu übertreffen.

Nun hat der Coin nach dem jüngsten Flash Crash jedoch einen starken Rebound verzeichnet und wird aktuell wieder bei 460 US-Dollar gehandelt. Das bringt TAO auf eine Marktkapitalisierung von 4,43 Milliarden US-Dollar und macht ihn zum 28. größten Coin überhaupt. Dem Analysten Ali Martinez zufolge könnte TAO jetzt gut positioniert sein, um weiter in Richtung der Jahreshöchststände zu steigen. Sollte der Bereich zwischen 460 und 475 US-Dollar geknackt werden, könnte es schnell weiter aufwärts bis zum 600-US-Dollar-Widerstand gehen.

SNORT als spannende Investment-Alternative zu etablierten Coins

Mit SNORT bietet sich Krypto-Investoren derzeit eine Möglichkeit, so früh und günstig wie möglich in einen jungen Meme-Coin zu investieren. Im Gegensatz zu etablierten Größen wie SHIB oder PEPE verfügt SNORT noch über keine Milliarden-Marktkapitalisierung und ist auch noch nicht auf Krypto-Börsen gelistet. Gleichzeitig sollten Anleger jedoch bedenken, dass TAO bereits eine Marktkapitalisierung von über 4 Milliarden US-Dollar aufgebaut hat und das Wachstumspotenzial nun bei weitem nicht mehr so groß ist wie im Jahr 2023.

Das spannendste Feature des Snorter-Projekts ist wahrscheinlich der Snorter Bot. Dabei handelt es sich um einen Telegram-Trading-Bot, der es der Community künftig ermöglichen soll, Kryptowährungen direkt in der Telegram-App im Chat zu handeln. Dadurch wird der Krypto-Handel noch zugänglicher und kann von überall aus mobil durchgeführt werden. Der Snorter Bot baut außerdem auf der Solana Virtual Machine auf, was ihn besonders schnell und effizient machen soll.

SNORT Presale: Letzte Chance auf frühen Einstieg

Wer den Coin kaufen möchte, kann das ausschließlich über die offizielle Website des dahinterstehenden Projekts Snorter tun. Hier läuft aktuell noch der SNORT-Presale, in dem die Coins zu rabattierten Kursen an risikofreudige Anleger verkauft werden. Der Kurs pro Coin beträgt derzeit 0,1079 US-Dollar, und es wurden bereits über 4 Millionen US-Dollar an Funding von interessierten Investoren gesammelt.

Im Presale erworbene Coins können zudem im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 107 Prozent gestakt werden. Eine Trade-Abwicklung unter einer Sekunde bei nur 0,85 Prozent Gebühren macht ihn günstiger und schneller als Konkurrenten wie Banana Gun. Das könnte helfen, sich am Markt zu etablieren und so indirekt auch SNORT zugutekommen.

