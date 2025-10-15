Manching (ots) -Die EUROJET Turbo GmbH (EUROJET), das für das im Eurofighter Typhoon verbaute Triebwerk EJ200 zuständige Konsortium, hat heute einen Vertrag mit der NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA) über die Lieferung von 52 neuen EJ200-Triebwerken für die deutsche Luftwaffe unterzeichnet.Der Vertrag über die Lieferung von EJ200-Triebwerken für eine neue Bestellung von Eurofighter Typhoon-Kampfflugzeugen der Tranche 5 wurde in Manching zwischen Air Vice Marshal (AVM) Simon Ellard (a. D.), General Manager der NETMA, und Ralf Breiling, CEO von EUROJET, unterzeichnet. Die Triebwerksmodule werden vor Ort von den vier Partnerunternehmen des EUROJET-Konsortiums hergestellt: MTU Aero Engines, Rolls-Royce, ITP Aero und Avio Aero. Als Partner der deutschen Luftwaffe wird MTU Aero Engines die Endmontage der Triebwerke übernehmen. Die Auslieferung an den deutschen Kunden soll 2030 beginnen.Dieser Auftrag ist ein bedeutender Meilenstein, der das unerschütterliche Vertrauen in die Eurofighter-Plattform und die anhaltende Leistungsfähigkeit ihrer EJ200-Triebwerke bestätigt. Er unterstreicht nicht nur die fortschrittliche Leistungsfähigkeit und langfristige Nachhaltigkeit dieser leistungsstarken Technologie, sondern stärkt auch die Position der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie und ihres Kooperationskonsortiums. Es handelt sich um eine Investition in die Zukunft der Verteidigungsfähigkeit, die gleichzeitig eine Vielzahl qualifizierter Arbeitsplätze sichert und die Innovation in diesem Sektor für die kommenden Jahre fördert.ÜBER EUROJET:Das EUROJET-Konsortium ist für das Management des EJ200-Triebwerksprogramms verantwortlich. Zu den Anteilseignern von EUROJET gehören Rolls-Royce (Großbritannien), MTU Aero Engines (Deutschland), ITP Aero (Spanien) und Avio Aero (Italien). Das Triebwerk steht für herausragende und innovative Technologie und stellt seine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit im Eurofighter Typhoon immer wieder unter Beweis. Mit seiner beispiellosen Leistung, kombiniert mit Mehrrollenfähigkeit und höchster Verfügbarkeit bei wettbewerbsfähigen Lebenszykluskosten, ist das EJ200-Triebwerk perfekt auf die heutigen und zukünftigen Anforderungen der Luftstreitkräfte abgestimmt.Seit der Auslieferung des ersten Serientriebwerks im Jahr 2003 wurden über 1400 EJ200-Serientriebwerke an Kundenflotten der Luftwaffe in neun Nationen ausgeliefert, und das EJ200-Triebwerk hat mehr als 1,8 Millionen Flugstunden absolviert.Hochauflösende Bilder des EJ200 können heruntergeladen werden von: http://www.eurojet.de/mediaPressekontakt:Rose Artuso, PR and CommunicationsEUROJET Turbo GmbH | Lilienthalstr. 2b | 85399 Hallbergmoos | GermanyTel: +49 811 55 05 161 | E-Mail: r.artuso@eurojet.de | www.eurojet.deOriginal-Content von: EUROJET Turbo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100011915/100935950