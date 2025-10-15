Das FSA/HSA-berechtigte Gerät ermöglicht professionelle Regeneration von Hüfte, IT-Band und unterem Rücken

Hyperice, eine globale Marke für High-Performance Wellness, hat heute die Markteinführung von Normatec Elite Hips bekannt gegeben, dem ersten vollständig tragbaren dynamischen Luftkompressionsgerät, das speziell für die Hüften, IT-Bänder und den unteren Rücken entwickelt wurde. Dieses eigenständige Gerät steht für eine neue Ära in der gezielten Regeneration, da keine separaten Steuereinheiten mehr erforderlich sind und eine Kompressionstherapie in klinischer Qualität mit beispielloser Mobilität und Komfort ermöglicht wird.

Normatec Elite Hips ist eine Weiterentwicklung von einem Aufsatz zu einem eigenständigen Gerät für die Regeneration und revolutioniert die Art und Weise, wie Sportler, Fitnessfans und alle, die eine optimale Beweglichkeit erreichen möchten, Hüftverspannungen, Probleme mit dem IT-Band, Verspannungen im unteren Rückenbereich und Bewegungseinschränkungen lösen können. Das Gerät mit schlankem, kabellosem Design und lückenloser Kompressionsabdeckung bietet Ihnen eine Hüftbehandlung der nächsten Generation. Ob durch intensives Training, langes Sitzen oder die natürliche Abnutzung durch tägliche Aktivitäten bedingt: Probleme mit der Hüfte und dem unteren Rücken schränken die Lebensqualität aller Bevölkerungsgruppen ein. Normatec bietet eine wissenschaftlich gestützte Lösung, die diese weit verbreiteten Herausforderungen mithilfe derselben Technologie behandelt, auf die auch professionelle Sportligen vertrauen.

"Die Hüften und der untere Rücken sind für viele Bewegungen von grundlegender Bedeutung", so Jim Huether, CEO von Hyperice. "Normatec Elite Hips iverkörperst das Ergebnis unseres Engagements, professionelle Regenerationstechnologie für jedermann zugänglich zu machen. Durch die Entwicklung des ersten eigenständigen, wirklich mobilen Geräts zur Regeneration der Hüften ermöglichen wir es Menschen, die Kontrolle über ihre Mobilität und Bewegungsqualität selbst in die Hand zu nehmen, unabhängig davon, wo sie sich gerade befinden."

Die wichtigsten innovativen Merkmale:

Wirklich mobile Regeneration: Keine Kabel, keine Einrichtung, keine Grenzen. Was früher ein Add-on-Produkt für herkömmliche Normatec-Systeme war, ist jetzt als eigenständiges Produkt erhältlich. Normatec Elite Hips bietet eine Kompressionstherapie auf klinischem Niveau mit einer Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden, was die Regeneration zu Hause, im Fitnessstudio und überall sonst ermöglicht. Das Gerät ist TSA-konform und somit ideal für Reisen.

Sieben Kompressionsstufen: Anwender können je nach ihren individuellen Bedürfnissen zwischen sieben Intensitätsstufen (40-110 mmHg) wählen ob zur Entlastung nach dem Training, zur Behandlung von Verspannungen im unteren Rückenbereich oder zur gezielten Aktivierung der Hüfte vor dem Sport.

Lückenlose Abdeckung: Zwei unabhängige Kompressionszonen arbeiten zusammen, um eine nahtlose Abdeckung von IT-Bändern, Oberschenkeln, Kniesehnen, Hüften und unterem Rücken zu gewährleisten. So werden keine Bereiche vernachlässigt und eine gleichmäßige Druckverteilung sichergestellt. Verstellbare Klettverschlüsse um das Bein sorgen für einen perfekten Sitz, gleichmäßigen Druck und optimale Ergebnisse bei jeder Session.

Bluetooth-Verbindung: Die Bluetooth-Verbindung mit der Hyperice-App ermöglicht individuelle Einstellungen und personalisierte Protokolle.

Entwickelt für eine ganzheitliche Hüftgesundheit

Die von einem PhD und einem Arzt und Bioingenieur entwickelte Normatec-Produktlinie ahmt die natürlichen Muskelpumpen des Körpers, die Einwegklappen des Venensystems und die Peristaltik (zyklische Kompressionswellen) nach, um Flüssigkeit effizient zu mobilisieren, die Durchblutung zu verbessern, Schwellungen und Entzündungen zu reduzieren und die Regeneration zu beschleunigen. Die patentierte Technologie sorgt für gezielte Entlastung, die den Anwendern hilft, Verspannungen in den Hüften und im unteren Rückenbereich zu lösen, sich nach dem Training schneller zu erholen, ihre Beweglichkeit und Flexibilität zu verbessern und sich leichter, lockerer und beweglicher zu fühlen.

"Ob im klinischen Umfeld, in der Umkleide oder in anderen Bereichen: Normatec ist zum Synonym für Regeneration geworden", so Gilad Jacobs, Chief Innovation Officer bei Hyperice und Gründer von Normatec Recovery. "Normatec Elite Hips verkörpert die nächste Evolutionsstufe unserer Technologie, denn jetzt steht die gezielte Hüftregeneration auf professionellem Niveau jedem zur Verfügung, der dies benötigt, und das in einer Form, die sich nahtlos in den Alltag integrieren lässt."

Klinische Studien haben die Wirksamkeit von dynamischer Luftkompression zur Regeneration und zur Förderung der Mobilität bestätigt. Eine aktuelle Studie, in der Kryotherapie und dynamische Kompression bei Patienten mit Schmerzen im unteren Rückenbereich verglichen wurden, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass zwar beide Behandlungsmethoden zu einer Schmerzlinderung führen, aber nur die dynamische Kompression die Bewegungsfreiheit in allen gemessenen Parametern verbessert. Dabei wurden statistisch signifikante Verbesserungen bei der Lendenwirbelflexion, der Hüftbeugung und der Rumpfbeweglichkeit festgestellt.

Normatec Elite Hips ist die neueste Ergänzung der preisgekrönten Normatec-Produktreihe. Mit der Markteinführung von Normatec Elite im Juni 2024 hat Hyperice einen neuen Industriestandard im Bereich der dynamischen Luftkompressionstherapie gesetzt und damit an den Erfolg der preisgekrönten Normatec 3-Produktreihe angeknüpft.

Normatec Elite Hips ist ab sofort zum Preis von 599 US-Dollar und 799 kanadischen Dollar bei hyperice.com, Best Buy, Dick's Sporting Goods und REI erhältlich. Das Gerät ist FSA/HSA-berechtigt, sodass professionelle Regenerationstechnologie auch für Verbraucher leichter zugänglich wird.

In Europa und im Vereinigten Königreich wird die gleiche innovative Technologie am 10. November bei hyperice.com als Normatec Premier Hips zum Preis von 599 und 529 erhältlich sein.

Über Hyperice

Hyperice ist ein technologiebasiertes Unternehmen mit einer ehrgeizigen Mission: jedem Menschen auf der Erde zu helfen, sich besser bewegen und leben zu können. Hyperice steht seit mehr als einem Jahrzehnt an der Spitze einer globalen Bewegung, die die Bereiche Regeneration und Wellness miteinander verbindet, und hat sich auf Perkussion (Hypervolt-Produktreihe), dynamische Luftkompression (Normatec-Produktreihe), Vibration (Vyper- und Hypersphere-Produktreihen), Wärmetechnologie (Venom-Produktreihe), Kontrasttherapie (Hyperice X) und die Hyperboot-Kooperation mit Nike spezialisiert. Als ganzheitliche High-Performance-Wellness-Marke eignet sich Hyperice heute für jeden von Spitzensportlern, Ligen und Teams bis hin zu Verbrauchern überall, die die beste Version ihrer selbst hervorbringen möchten, um mehr von dem zu tun, was sie lieben. Hyperice wurde von Fast Company als eine der Most Innovative Companies ausgezeichnet, ist Gewinner des TIME Best Inventions Award und hat seine Technologie und sein Fachwissen bereits weltweit in Branchen wie Fitness, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Massage, Physiotherapie, Sportleistung und Wellness am Arbeitsplatz eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter hyperice.com.

Contacts:

Jack Taylor PR

hyperice@jacktaylorpr.com