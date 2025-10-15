Moderner, nachhaltiger Campus in Mailand wird 32 MW IT-Kapazität für die digitale Transformation liefern; Regierung Italiens erkennt Entwicklungen des Unternehmens als nationale strategische Investitionen an

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentrums-Campus, gab heute die Erweiterung seiner Präsenz in Italien durch einen zweiten Camus in Mailand bekannt. Der MXP2-Campus, der einer Investition von mehr als 350 Millionen Euro (etwa 407 Million USD) entspricht, soll den wachsenden Bedarf an leistungsstarker, skalierbarer digitaler Infrastruktur im Land unterstützen.

Vantage Data Centers' growing Italian footprint includes a second Milan campus with 32MW of IT capacity.

Der Campus befindet sich in Castelletto, 15 Kilometer von Mailands Zentrum aus entfernt, und wird zwei moderne Rechenzentren beherbergen, die auf ca. 10.000 Quadratmetern insgesamt 32 MW kritische IT-Kapazität liefern werden. Die erste Phase soll im Frühjahr 2026 betriebsfähig sein.

"Die Erweiterung unserer italienischen Präsenz im Großraum Mailand ist ein strategischer Schritt für Vantage. Durch das umfangreiche Fasernetzwerk Mailands und seine Lage entlang wichtiger terrestrischer Backbone-Netzwerke wird eine Verbindung mit geringer Latenz zu wichtigen europäischen Drehkreuzen sichergestellt, darunter Zürich, Frankfurt und München", sagte David Howson, President, EMEA bei Vantage Data Centers. "Das expandierende digitale Ökosystem und die wettbewerbsfähige Marktdynamik der Region machen sie zu einem idealen Standort für globales Hyperscale-Wachstum. Unsere Investition in MXP2 unterstreicht den Einsatz von Vantage für die Bereitstellung erstklassiger, nachhaltiger Rechenzentrumslösungen in diesem zentralen Markt, um den Einsatz von Cloud- und KI-Technologien zu ermöglichen."

Die anfängliche Investition von Vantage in Mailand im Rahmen des MXP1-Campus schuf die Voraussetzungen für das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens in der Region, und die Schaffung von MXP2 bekräftigt dieses Engagement.

Die verschiedenen Campus-Entwicklungen von Vantage wurden vor kurzem von der italienischen Regierung gemäß Gesetzesdekret Nr. 104/2023 Artikel 13 als national strategische Infrastrukturinvestitionen anerkannt, die die wirtschaftliche Agenda des Landes unterstützen. Im Rahmen dieses Programms wird Vantage im Laufe der acht Jahre dauernden Bauphase ca. 4 Milliarden Euro (etwa 4,6 Milliarden USD) investieren, geschätzte 4.000 Mitarbeitende anstellen und etwa 250 feste Arbeitsplätze schaffen.

Gemäß der Aussage des italienischen Ministerrats vom 2. Oktober wird die Investition von Vantage in Italien "als von öffentlichem Interesse angesehen, da es das Potenzial digitaler Technologien nutzen, Innovation fördern und das wirtschaftliche Wachstum in Europa unterstützen; die Rolle des Landes bei der europäischen Energiewende und der Strategie für digitale Resilienz stärken; neue Karrieremöglichkeiten für Fachkräfte bieten und Investitionen in Forschung und Entwicklung anziehen; innovative langfristige Projekte, die einen langfristigen Einfluss in den entsprechenden Regionen haben können, fördern; wesentliche Infrastruktur wie Transportnetze, Energienetze und erweiterte Konnektivitätsdienste verbessern soll."

"Vantage begrüßt es, dass uns die italienische Regierung als Teil des Wachstumsmotors anerkennt, der die nächste Technologiegeneration in meinem Land befeuert", sagte Alfonso Romano, Vice President, Site Selection and Acquisition, EMEA bei Vantage Data Centers. "Unsere Investitionen ermöglichen nicht nur die digitale Transformation, sie leisten auch einen positiven Beitrag zu einer wachsenden Wirtschaft, Arbeitsplatzschaffung, Innovation und nachhaltigen Möglichkeiten für lokale Gemeinden."

MXP2 baut auf Nachhaltigkeit auf und integriert sieben Arten von naturbasierten Lösungen (NbS), darunter durchlässige Oberflächen, nachhaltige städtische Entwässerung, vertikale Begrünung, Regengärten, Versickerungssenken und Eingliederung in die Landschaft für den nachhaltigen Umgang mit Regenwasser. Zudem wird der Campus über einen Ausgleichsstreifen mit verschiedenen Baumarten und über Blumenwiesen verfügen, um das lokale Ökosystem zu verbessern und die Phytosanierung zu unterstützen.

In Italien verfügt Vantage unter Berücksichtigung von MXP1 über insgesamt 96 MW IT-Kapazität, mit der einige der aktuell führenden Technologieunternehmen unterstützt werden.

