Nach der Pleite des deutschen Flugtaxi-Unternehmens Lilium wechseln die Patente der Firma den Besitzer: Das Portfolio geht an die US-amerikanische Archer Aviation. Die Aktie des Aufkäufers kann davon profitieren und legt prozentual zweistellig zu. Dadurch gelingt auch der Sprung auf ein frisches 52-Wochen-Hoch bei der laufenden AKTIONÄR-Empfehlung.Die Patente für das einst mit großen Ambitionen gestartete Flugtaxi-Projekt Lilium sind aus der Insolvenzmasse heraus an die US-Konkurrenz verkauft worden.
