EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung

flatexDEGIRO AG: Prognose für das Gesamtjahr 2025 nach anhaltendem Wachstum im dritten Quartal angehoben



15.10.2025 / 19:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



flatexDEGIRO AG: Prognose für das Gesamtjahr 2025 nach anhaltendem Wachstum im dritten Quartal angehoben



Die flatexDEGIRO AG hat vorläufige, ungeprüfte Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht und ihre Prognose für das Gesamtjahr angehoben.



Basierend auf vorläufigen, ungeprüften Zahlen stieg der Umsatz im dritten Quartal 2025 um rund 18% auf etwa €132 Millionen (Q3 2024: €112 Millionen). Das Konzernergebnis stieg um rund 57% auf etwa €39 Millionen (Q3 2024: €25 Millionen).



In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 belief sich der Umsatz auf rund €410 Millionen (9M 2024: €353 Millionen), das Konzernergebnis erreichte rund €121 Millionen (9M 2024: €86 Millionen).



Angesichts des anhaltend starken Wachstums und der erfolgreichen Kostenkontrolle, hat die flatexDEGIRO AG ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben.



Der Gesamtjahresumsatz wird nun zwischen €530 und €550 Millionen erwartet, ein Anstieg im Jahresvergleich von rund 10% bis 15%. Die bisherige Erwartung lag bei einem Anstieg im Jahresvergleich von 4% bis 8% und einem Gesamtjahresumsatz von €499 bis €518 Millionen.



Das Konzernergebnis wird nun zwischen €150 und €160 Millionen erwartet, ein Anstieg im Jahresvergleich von rund 34% bis 43%. Die bisherige Erwartung lag bei einem Anstieg im Jahresvergleich von 15% bis 25% und einem Konzernergebnis von €128 bis €139 Millionen.







Kontakt:

Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

flatexDEGIRO AG

Omniturm, Große Gallusstraße 16-18

D-60312 Frankfurt/Main

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Weitere Informationen:



flatexDEGIRO wird seine vollständigen vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2025 am 21. Oktober 2025 (18:00 Uhr MESZ) veröffentlichen und am 22. Oktober 2025 (10:00 Uhr MESZ) eine entsprechende Analystenkonferenz abhalten, die unter dem folgenden Link live öffentlich zugänglich sein wird:

https://flatexdegiro.engagestream.companywebcast.com/analyst_q3_2025



15.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

