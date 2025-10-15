NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Chloe Lemarie rechnet in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht für das dritte Quartal mit einem soliden Abschneiden des Triebwerkherstellers. Für eine Anhebung der Unternehmensziele dürfte aber die Zeit noch nicht reif sein./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0D9PT0
