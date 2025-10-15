© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

Die Vereinigten Staaten drohen, kein Speiseöl aus China mehr zu importieren - eine Reaktion auf die Weigerung Pekings, US-Sojabohnen zu kaufen. Die Drohung geht allerdings ins Leere.In der jüngsten Eskalation im Handelsstreit mit China hat US-Präsident Donald Trump damit gedroht, kein Speiseöl aus dem Land mehr zu importieren. Doch die Drohung hat wenig Substanz, da China in letzter Zeit sowieso kaum noch Speiseöl in die USA exportiert hat. Der wirtschaftliche Schaden beträgt nur einen Bruchteil der Schäden für die US-Landwirte durch den Boykott von Sojaeinfuhren durch die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft. Hintergrund der Ankündigung Trumps ist die Weigerung Chinas, US-Sojabohnen zu …