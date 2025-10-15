Die Europäische Union hat über die KfW Entwicklungsbank als Treuhänder eine Kapitalbeteiligung von 20 Millionen Euro in C-Anteile des Green for Growth Fund (GGF) gezeichnet und zusätzlich vier Millionen Euro an Zuschüssen für technische Unterstützung bereitgestellt. "Die Mittel dienen der Ausweitung grüner Finanzierungen und sollen die Energiewende in den Ländern des westlichen Balkans beschleunigen", sagt Sylvia Wisniwski, CEO der Finance in Motion GmbH, die den Fonds berät. Mit dieser Kapitalbeteiligung stärkt die EU die Blended-Finance-Struktur des GGF und setzt damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
