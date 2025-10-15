J. P. Morgan Asset Management erweitert heute erneut das Angebot aktiver Aktien-ETFs mit der Börsennotierung des JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF (Ticker: HELO) und des JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF (Ticker: HEQQ) an der der Deutschen Börse Xetra, der London Stock Exchange, der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange. Der JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) ist ein aktiv gemanagter ETF, der in US-Large-Cap-Aktien investiert und es ermöglicht, an einem ...

