Strategische Zusammenarbeit zwecks Förderung von mathematischer Optimierung im Bereich Energie- und Sozialinfrastruktur

Gurobi Optimization, LLC, führend im Bereich Decision Intelligence, hat eine neue Partnerschaft mit GRID Inc. bekannt gegeben. Dies ist ein Unternehmen für KI-Optimierung, das auf Infrastrukturlösungen spezialisiert ist.

GRID ist ein schnell wachsendes Unternehmen für KI-Optimierung im Bereich Infrastruktur. Das Unternehmen war ursprünglich auf erneuerbare Energien spezialisiert und wechselte danach zur künstlichen Intelligenz. Es wurde in das NEDO-Programm für Startups aufgenommen und 2023 erfolgreich am Tokyo Stock Exchange Growth Market notiert. GRID nutzt Digital Twins und Deep Learning, um komplexe Planungen vorherzusagen und zu optimieren einschließlich der Planung von Anlagen zur Energieerzeugung und -übertragung. Das trägt zu einer effizienten Infrastruktur und einer Verringerung von Kohlenstoffemissionen bei.

Die Partnerschaft vereint GRID's KI-Expertise und Kenntnis über Digital Twins mit dem technischen Know-how von Gurobi. So lässt sich im Bereich Energie- und Sozialinfrastruktur die Nachfrage nach Optimierung für effiziente und nachhaltige Prozesse decken.

Dies sind die wichtigsten Ziele der Partnerschaft:

Optimierung der sozialen Infrastruktur: Schnelle Lösung von komplexen kombinatorischen Optimierungsproblemen bei Lieferung und Nachfrage nach Energie sowie der Planung von Fahrzeugen und Transport

Einbettung von Digital Twins: Optimierungssimulation mit Digital Twins, die die tatsächlichen Abläufe genau darstellen

Erprobte Anwendungsbereiche: Bereitstellung für Stromerzeugung/Energie, Transport/Logistik und urbanen Transport

Standardisierung von Kompetenzen: Automatisierung der Planung, die traditionell vom Fachwissen und der Intuition von Experten abhängt

Kostensenkung: Verbesserung der operativen Effizienz und Verringerung der Betriebskosten dank Optimierung

"Durch unsere Partnerschaft mit Gurobi verbessern wir unsere Lösungen für Prognose und Optimierung und können unseren Kunden so Mehrwert bieten," sagte Ryosuke Umeda, CTO von GRID Inc. "Wir werden aktiv Projekte suchen, bei denen die Stärken beider Unternehmen zum Tragen kommen, die in der Bereitstellung und praktischen Anwendung von mathematischen Optimierungsmodellen liegen."

"Mit GRID an unserer Seite werden wir in der Lage sein, die Anwendung von mathematischer Optimierungstechnologie für soziale Infrstruktur und weitere kritische Branchen weiter auszuweiten," sagte Duke Perrucci, CEO von Gurobi Optimization. "Dank der Kombination von GRID's fortschrittlicher, auf KI und Machine Learning basierender Technologie mit unserer Optimierungstechnologie können wir noch innovativere Lösungen bereitstellen."

Über GRID Inc.

GRID Inc. wurde 2009 in Tokio gegründet. Das Unternehmen lebt die Philosophie "INFRASTRUKTUR+LEBEN+INNOVATION" und strebt danach, die Infrastruktur und die Gesellschaft auf eine höhere Stufe zu heben. Das Unternehmen entwickelt KI- Lösungen für Optimierung in den Branchen Strom/Energie, Logistik/Lieferketten und urbaner Transport/Smart Cities. Mehr Informationen finden Sie unter: https://gridpredict.jp/en

Über Gurobi Optimization

Mit der Decision Intelligence-Technologie von Gurobi können Kunden in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Personaleinsatzplanung und Portfolio-Optimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferketten und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi die optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Decision Intelligence bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit sehr umfangreichen Funktionen und einen erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsquote von 98 %.

Gurobi wurde 2009 gegründet und ist in Nord- und Südamerika, Europa und Asien aktiv. Die Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen. Dazu zählen unter anderem SAP, Air France und die National Football League. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.gurobi.com/ oder rufen Sie +1 713 871 9341 an.

