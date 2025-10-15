Innovative Behandlung chronischer Schmerzen erhält Zulassung für IP-Schutz in Japan, dem drittgrößten Pharmamarkt weltweit

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 15. Oktober 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPF) ("Innocan" oder das "Unternehmen"), ein Pionier in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass sein Patent für LPT-CBD in Japan zugelassen wurde und nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens offiziell erteilt wird. Das Patent umfasst eine Formulierung auf Liposombasis mit verkapselten Cannabinoiden.

Dieses Patent schützt die LPT-CBD-Formulierung von Innocan, die für die anhaltende Freisetzung von synthetischem CBD in den Blutkreislauf entwickelt wurde. Das neu erteilte Patent ist Teil einer umfangreichen internationalen Patentfamilie, die derzeit in mehreren Ländern weltweit geprüft wird. Es ergänzt das bereits in Indien erteilte Patent des Unternehmens und stärkt damit das globale Portfolio an geistigem Eigentum von Innocan weiter, wodurch ein maximaler Schutz und eine maximale Durchsetzbarkeit gewährleistet werden. Da Japan mit einem Wert von rund 102 Milliarden $ (1) der drittgrößte Pharmamarkt der Welt ist, stellt dieser Erfolg für Innocan einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung von LPT-CBD als führende nicht-opioide Lösung für die Behandlung chronischer Schmerzen dar.

Die in Zusammenarbeit mit Professor Chezy Barenholz und Dr. Ahuva Cern der Hebräischen Universität Jerusalem entwickelte liposomale Arzneimittelverabreichungsplattform ermöglicht eine verlängerte Exposition und maximiert die Bioverfügbarkeit und die therapeutischen Wirkungen von CBD. LPT-CBD hat in mehreren präklinischen Studien eine verlängerte Pharmakokinetik und eine bis zu vier Wochen anhaltende schmerzlindernde Wirkung gezeigt. Nach einem erfolgreichen Pre-IND-Meeting gab die US-amerikanische Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) eine positive Rückmeldung, um die Entwicklung von LPT-CBD als nicht-opioide Alternative zur Behandlung chronischer Schmerzen voranzutreiben.

"Wir freuen uns sehr über die Erteilung dieses Patents für unsere firmeneigene Technologie", sagte Iris Bincovich, Chief Executive Officer von Innocan Pharma. "Diese Zulassung ist nach dem in Indien erteilten Patent unser zweites Patent für LPT-CBD, womit unsere Innovationskraft und globale Position im Bereich des geistigen Eigentums weiter gestärkt wird. Wir freuen uns auf eine Reihe weiterer Patentgenehmigungen weltweit."

Professor Chezy Barenholz, Head des Advisory Board, erklärte: "Die Zulassung dieses Patents ist ein starker Beweis für den Einsatz und die Expertise unserer Entwicklungsteams bei der Förderung von Innovationen. LPT-CBD ist das erste Arzneimittel in unserer Pipeline, das wir derzeit im Rahmen dieses Portfolios an geistigem Eigentum weiterentwickeln."

Dr. Eyal Kalo, Vice President of R&D, fügte hinzu: "LPT-CBD schreitet im Rahmen eines optimierten Entwicklungsplans in Richtung FDA-Zulassung voran. Wir sind sehr stolz auf diese Patentzulassung und setzen uns weiterhin für die Weiterentwicklung von LPT-CBD als nicht-opioide Alternative für die Behandlung chronischer Schmerzen ein."

Quellennachweis

(1) https://www.fortunebusinessinsights.com/japan-pharmaceuticals-market-113904

Über Innocan

Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment konzentriert sich Innocan über seine Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. auf fortschrittliche, zielgerichtete Online-Verkäufe. www.innocanpharma.com

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Beispielsweise verwendet das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen, wenn es das Potenzial seiner LPT-CBD-Technologie als innovative Lösung für die Schmerzbehandlung bei Patienten erörtert. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung regulatorischer Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses von erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen wesentlich von den in dieser Pressemitteilung erwarteten oder zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem: globale und lokale (nationale) wirtschaftliche, politische, marktbezogene und geschäftliche Rahmenbedingungen; staatliche und regulatorische Anforderungen sowie Maßnahmen staatlicher Behörden; und mögliche Störungen der Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Zudem bestehen Risiken, die der Natur des Produktvertriebs innewohnen, darunter Fragen des Imports/Exports sowie das Nicht-Erlangen erforderlicher behördlicher Genehmigungen und sonstiger Freigaben (oder deren verspätete Erteilung). Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

