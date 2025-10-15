Anzeige
WKN: FTG111 | ISIN: DE000FTG1111 | Ticker-Symbol: FTK
Xetra
15.10.25 | 17:35
31,080 Euro
-0,06 % -0,020
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
STOXX Europe 600
Dow Jones News
15.10.2025 22:51 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.160 Pkt - Dräger und Flatex gesucht

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.160 Pkt - Dräger und Flatex gesucht

DOW JONES--Die gedämpfte Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat auch den nachbörslichen Handel am Mittwoch noch bestimmt. Leicht positive Vorgaben der Wall Street stützten nicht.

Die Aktien von Drägerwerk wurden am Abend 8,6 Prozent höher getaxt, nachdem das Medizintechnikunternehmen sich für das laufende Geschäftsjahr zuversichtlicher gezeigt hatte.

Flatexdegiro legten um rund 3 Prozent zu. Das Unternehmen hatte vorläufige Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die Jahresprognose angehoben. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.160    24.181   -0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 16:20 ET (20:20 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
