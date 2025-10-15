DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.160 Pkt - Dräger und Flatex gesucht

DOW JONES--Die gedämpfte Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat auch den nachbörslichen Handel am Mittwoch noch bestimmt. Leicht positive Vorgaben der Wall Street stützten nicht.

Die Aktien von Drägerwerk wurden am Abend 8,6 Prozent höher getaxt, nachdem das Medizintechnikunternehmen sich für das laufende Geschäftsjahr zuversichtlicher gezeigt hatte.

Flatexdegiro legten um rund 3 Prozent zu. Das Unternehmen hatte vorläufige Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die Jahresprognose angehoben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.160 24.181 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 15, 2025 16:20 ET (20:20 GMT)

