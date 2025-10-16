HyperscalerGTM ist eine bahnbrechende Innnovation, die das Partnermanagement vervollständigt und es Partnern mit einem integrierten Arbeitsablauf zur Registrierung von Deals ermöglicht, Lösungen direkt in Cloud-Marktplätzen zu verkaufen

Impartner, der weltweit führende Anbieter für die Automatisierung von Partnermanagement und Partnermarketing, gab heute die Lancierung von HyperscalerGTM bekannt, einer disruptiven neuen Lösung, die den gesamten Prozess von der Partnerregistrierung bis zum Verkauf in der Cloud vereinheitlicht.

Zum allerersten Mal können es Anbieter Partnern ermöglichen, Deals zu registrieren, mit Hyperscaler-Außendienstteams zusammenzuarbeiten und direkt in Cloud-Marktplätzen Transaktionen vorzunehmen und das alles in einem einzigen, automatisierten Arbeitsablauf. Das Ergebnis ist ein schnellerer, einfacherer Prozess von der Partnerregistrierung bis zur Umsatzgenerierung.

"HyperscalerGTM ist der bedeutendste Fortschritt in der Partnerautomatisierung im letzten Jahrzehnt", sagte Joe Wang, CEO von Impartner. "Indem wir den Prozess der Deal-Registrierung direkt in Hyperscaler-Marktplatztransaktionen integrieren, ermöglichen wir es Anbietern und ihren Partnern, schneller als je zuvor von der Registrierung zur Umsatzgenerierung zu gelangen."

HyperscalerGTM wurde in Partnerschaft mit und mit technologischer Unterstützung von Labra, Multi-Cloud-GTM-Beschleunigungsplattform und AWS Advanced Technology Partner, entwickelt und verbindet das branchenführende PRM von Impartner mit der nativen Marktplatz-Automatisierungs-Engine von Labra. Diese Integration optimiert Co-Selling-Workflows, automatisiert private Angebote und synchronisiert Umsatzdaten in AWS, Microsoft Azure und Google Cloud Platform. Dadurch erhalten Unternehmen eine klare Übersicht über jeden Deal, von der Registrierung bis zur Auszahlung.

"Diese Kooperation überbrückt die langjährige Trennung zwischen Channel, Allianz und Hyperscaler-Initiativen", sagte Sridhar Adusumilli, CEO bei Labra. "Gemeinsam helfen wir Anbietern und Partnern, den Zyklus von der Deal-Registrierung bis zum Marktplatz um mehr als die Hälfte zu verkürzen, größere Hyperscaler-Incentives zu erfassen und die manuellen Schritte zu eliminieren, die das Cloud-Wachstum verlangsamen."

Diese Lancierung ist der neuste Meilenstein in der Mission von Impartner, die Partnererfahrung und die Monetisierung des Ökosystems im Zeitalter der Cloud neu zu definieren, damit Unternehmen die Möglichkeiten in Cloud-Marktplätzen voll ausschöpfen können.

HyperscalerGTM wird als Abonnement mit einer Grundgebühr erhältlich sein, plus transaktionsabhängiger Preise, die je nach Nutzung und Wachstum angepasst werden. Die neue Lösung ist derzeit in der Phase der frühen Freigabe erhältlich, die allgemeine Verfügbarkeit beginnt im November.

Besuchen Sie impartner.com/hyperscalergtm, um weitere Informationen zu erhalten oder eine Demo zu vereinbaren.

Über Impartner

Impartner ist das weltweit führende Unternehmen für Partnerökosystem-Managementlösungen und hilft Unternehmen dabei, die Interaktion, Förderung und Ausweitung ihrer Partnernetzwerke zu transformieren. Impartner versetzt Unternehmen mit zweckbestimmten Technologien für Partner Relationship Management (PRM) und Partner Marketing Automation (PMA) in die Lage, durch messbaren ROI aus Channel-Programmen betriebliche Abläufe zu optimieren, die Nachfrage anzukurbeln und die Umsatzgenerierung zu beschleunigen. Millionen von Partnern weltweit verlassen sich tagtäglich auf Impartner, womit es die am meisten genutzte PRM-Plattform der Welt ist. Impartner bietet skalierbare Automatisierung und bewährte Praktiken in verschiedenen Bereichen, von Onboarding und geführten Customer Journeys bis hin zu Performance-Einblicken und Geschäftsplanung. Weitere Informationen finden Sie unter impartner.com

Über Labra

Labra ist eine Multi-Cloud-GTM-Beschleunigungsplattform und AWS Advanced Technology Partner, der Unternehmen dabei hilft, ihren Umsatz in AWS, Microsoft Azure und Google Cloud-Marktplätzen zu skalieren. Die Automatisierungs-Engine von Labra vereinfacht Marktplatzeinträge, private Angebote und Co-Selling und ermöglicht Software-Anbietern und Partnern weltweit auf diese Weise reibungslose Transaktionen und schnellere Erlöserzielung. Weitere Informationen finden Sie unter labra.io.

